ATP Indian Wells: Starker Zverev lässt Fils keine Chance

Alexander Zverev bestätigte beim ATP Masters 1000-Turnier in Indian Wells seine starke Form und bezwang im Viertelfinale Arthur Fils ohne große Probleme mit 6:2 und 6:3. Der deutsche steht somit zum ersten Mal in seiner Karriere im “Tennis Paradise” im Halbfinale.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 20:42 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hatte einen leichteren Arbeitstag als im Vorfeld vermutet.

Zverev gelang ein Start nach Maß und sicherte sich gleich zum Auftakt das Break. Fils erarbeitet sich im Anschluss zwar zwei Chancen zum sofortigen Rebreak, der Deutsche blieb jedoch stabil. Wie bereits in den vergangenen Matchen agierte der Hamburger nahe an der Linie und ließ Fils damit wenig Zeit, seine starke Vorhand anzubringen. Das zweite Break zum 4:1 war die logische Konsequenz. Sichtlich entnervt zerhackte der Franzose im Anschluss seinen Schläger. Wenig später servierte Zverev nach einer Spielzeit von 42 Minuten mit etwas Mühe zum 6:2 aus.

Auch im zweiten Satz erspielte sich Zverev gleich zum Auftakt zwei Breakchancen, die der Franzose jedoch beide mit starken Aufschlägen parieren konnte. Fils schien nun etwas besser ins Spiel zu kommen, der Deutsche agierte ein bisschen passiver als noch im ersten Satz. Dies sollte sich jedoch nicht rächen, da Fils bei 2:2 ein wahres Horrorgame ablieferte und dem Deutschen das Break quasi am Silbertablett präsentierte.

Zverev ließ in der Folge nicht mehr viel anbrennen, agierte bei eigenem Aufschlag souverän und fixierte mit einem weiteren Break nach einer Spielzeit von einer Stunde und 22 Minuten seinen ersten Halbfinal-Einzug in Indian Wells überhaupt. Mit dem Sieg stellte der Hamburger im Head-to-Head mit Fils auf 5:2.

Der nächste Gegner des Deutschen wird im Match zwischen dem Weltranglisten-Zweiten Jannik Sinner und Lokalmatador Learner Tien ermittelt. Behält Zverev diese Form bei, wäre er sicher auch bei einem etwaigen Duell mit dem Südtiroler nicht chancenlos.

