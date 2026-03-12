Novak Djokovic in Indian Wells: Punkt des Jahres gewonnen - Match verloren

Novak Djokovic hat in seinem Achtelfinalmatch gegen Jack Draper den womöglich spektakulärsten Ballwechsel des Jahres gewonnen. Gut war das nicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 11:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Es war ein Ballwechsel für die Ewigkeit.

Im ersten Spiel des dritten Satzes, beim Stand von 30:30 und Aufschlag Djokovic, schickte Jack Draper den guten (und mittlerweile tennis-alten) Novak Djokovic über das gesamte Spielfeld, mehrfach. Vor allem immer wieder von hinten nach vorne, nach hinten, nach vorne… 26 Schläge dauerte das Ganze, am Ende holte sich der 38-jährige Djoker den Punkt. Und ließ sich erschöpft auf den Platz fallen.

In den sozialen Medien schwärmte man natürlich davon. “Ikonisch” sei die Rallye gewesen, womöglich der beste Ballwechsel, den ein 38-jähriger Spieler je gewonnen habe.

Und natürlich war er auch Thema in der anschließenden Pressekonferenz. Dort aber konnte ein sichtlich erschöpfter Djokovic gar nicht sooo viel damit anfangen.

Djokovic nach Mega-Punkt “völlig erschöpft”

“Er hat mich ein Break gekostet”, so Djokovic, der zwar das Spiel gewann, aber sein nächstes Servicegame verlor. “Es war toll, den Punkt zu gewinnen. Aber ich war danach völlig erschöpft.” Erst gegen Ende des Satzes habe er sich wieder besser gefühlt. Draper habe bei eigener 5:4-Führung dann “ein schlampiges Spiel hingelegt”.

Djokovic habe dann das Publikum im Rücken gehabt, die Energie gespürt und gedacht, er könne womöglich doch noch gewinnen. Am Ende dann seien es ein paar unglückliche Fehler von ihm gewesen. Ergebnis: 6:4, 4:6, 7:6 (5) aus seiner Sicht. “Aber das ist Tennis.”

Djokovic kann mit seinem Saisonstart dennoch zufrieden sein: Bei den Australian Open hatte er nach einem Halbfinalsieg über Jannik Sinner das Endspiel erreicht und dort am Ende in vier Sätzen gegen Carlos Alcaraz verloren.

Im Ranking stellt er wieder die Nummer 3 der Welt.