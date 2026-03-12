Indian Wells live: Alexander Zverev vs Arthur Fils im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Arthur Fils. Das Match gibt es ab 19 Uhr MEZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW sowie in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.03.2026, 09:02 Uhr

Alexander Zverev hat in Indian Wells bislang gleich zweifach überzeugt - auf dem grünen Rasen, konkret dem Golfplatz in Duellen mit Carlos Alcaraz. Und auf seinem eigentlichen Berufsfeld, konkret dem Tenniscourt in der kalifornischen Wüste.

Zuletzt gegen Lokalmatator Frances Tiafoe, dem Zverev keine Chance ließ. “Ich war von der Grundlinie sehr dominant”, konstatierte er im Anschluss an das 6:3, 6:4 zufrieden.

Zverev-Gegner Fils hat Goran Ivanisevic an seiner Seite

Gegner nun im Viertelfinale: Arthur Fils. Der Franzose war lange Zeit verletzungsbedingt raus aus dem Spiel, spielte bei seinem Comeback aber stark. Zuletzt stand er in Doha im Endspiel, das er dann doch glatt gegen Carlos Alcaraz verlor. Ach ja, prominente Unterstützung hat er sich auch geholt: In Doha saß erstmals Goran Ivanisevic in seiner Box. Der ehemalige “Herr der Asse” und Erfolgscoach von Marin Cilic und Novak Djokovic soll, so Fils, sein Team ergänzen.

In Indian Wells hat Fils, aktuell die Nummer 32 der Welt, unter anderem gegen Felix Auger-Aliassime gewonnen. Im direkten Vergleich mit Fils führt Zverev mit 4 zu 2, die vergangenen beiden Duelle in 2025 teilten sich beide auf.

"Er ist ein großartiger Spieler, sehr jung, sehr talentiert. Ich werde mich auf ein hartes Match vorbereiten", sagte Zverev im Hinblick auf Gegner Fils. "Aber wenn ich so spiele, wie ich gespielt habe, und mein Tennis stimmt, dann muss ich mir selbst vertrauen und an meine Fähigkeiten glauben."

Auf die Frage, was Fils noch alles erreichen könne, fügte Zverev lächelnd hinzu: "Hier wird er am Donnerstag verlieren."

Zverev vs. Fils - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Fils gibt es ab 19 Uhr MEZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW sowie in unserem Liveticker!

