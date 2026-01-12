Milos Raonic beendet Profi-Karriere

Der Kanadier Milos Raonic hat seine Karriere als Tennisprofi beendet. Dies teilte der frühere Weltranglistendritte und Wimbledon-Finalist in den Sozialen Medien mit.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 12:10 Uhr

© Getty Images

"Ich bin der glücklichste Mensch gewesen, weil ich dort draußen meine Träume erfüllen konnte", schrieb der 35-Jährige.

Seit seinem Erstrunden-Aus bei Olympia 2024 gegen Dominik Koepfer hatte Raonic kein Turnier gespielt, bereits zuvor war er lange Zeit verletzungsbedingt außer Gefecht.

Der gewaltige Aufschläger Raonic gewann in seiner Karriere acht ATP-Titel, zuletzt im Januar 2016 in Brisbane mit einem Finalsieg über Roger Federer. In seinem einzigen Major-Endspiel unterlag er 2016 in Wimbledon in drei Sätzen gegen Andy Murray.

Zweimal stand Raonic zudem im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers: 2014 verlor er in Wimbledon glatt gegen Federer, 2016 bei den Australian Open in fünf Sätzen gegen Murray.