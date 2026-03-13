Carlos Alcaraz: 16:0 in 2026 - vom Saisonauftaktrekord aber noch ein Stück entfernt

Carlos Alcaraz spielt bislang eine überragende Saison. Kann er den Rekord von Novak Djokovic bald angreifen?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2026, 12:49 Uhr

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“Carlitos” hat aktuell eine blütenweiße Weste: Drei Turniere hat der Weltranglisten-Erste bislang bestritten, zwei Turniersiege sind herausgesprungen. Und aktuell, beim laufenden Turnier in Indian Wells: spielt Alcaraz bislang ebenfalls einwandfrei - auch wenn ihm Arthur Rinderknech in Runde 3 einen Satz abnehmen konnte. Das Achtelfinale gegen Casper Ruud indes? Eine Galavorstellung des Spaniers, der im Zweifel ohnehin immer noch eine Schippe drauflegen kann. Und auch gegen Cameron Norrie war es am Ende ein souveräner Sieg.

Ein solcher Saisonstart war indes nicht erwartet worden. Zu komplex die Trennung von Erfolgscoach Juan Carlos Ferrero am Jahresende 2025, zu offen die Frage, wer nachfolgt. Alcaraz aber hat sich bislang nicht beeindrucken lassen von den Kritikern.

16 Siege in Folge hat er mittlerweile auf dem Konto in 2026, als nächstes soll es gegen Daniil Medvedev mit Nummer 17 klappen.

Novak Djokovic mit 41 Siegen am Stück in 2011

Ein Jahresauftakt wie kein anderer? War's dennoch (noch) nicht. Alcaraz steht bislang “nur” auf Platz 7 in Sachen “beste Saisonstarts” (seit 1990) mit einer Bilanz von 16:0. Vor ihm große Namen, alleine drei Mal Novak Djokovic. Der hat es in 2011 gar auf 41 Siege am Stück geschafft und wurde erst im Halbfinale der French Open von Roger Federer aufgehalten. John McEnroe brachte es 1984 - vor der ATP-Statistikrechnung - sogar auf 42 Erfolge hintereinander zu Saisonbeginn (er verlor im Finale von Paris gegen Ivan Lendl).

Zumindest mit seinem aktuell größten Rivalen hat Alcaraz durch seinen Sieg über Cameron Norrie gleichgezogen: mit Jannik Sinner. Der hatte 2024 ebenfalls stolze 16 Erfolge hinterander gefeiert, bis er erstmals verlor. Übrigens gegen Carlos Alcaraz, im Halbfinale von Indian Wells.