Indian Wells: Carlos Alcaraz im Halbfinale - dort geht's gegen starken Medvedev

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz steht im Halbfinale von Indian Wells. Er schlug Cameron Norrie in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2026, 05:33 Uhr

Alcaraz siegte mit 6:3, 6:4 gegen den Briten und nahm dabei Revanche für seine Niederlage im vergangenen Herbst beim Hallenturnier in Paris.

Dabei ging es einige Zeit hin und her, mit drei Breaks zum Ende des ersten Durchgangs. Im zweiten Satz indes ging Norrie mit 2:0 in Führung, aber Alcaraz holte dann vier Spiele am Stück.

Die Komplexitäten gegen Norrie offenbarte Alcaraz auch direkt nach seinem Sieg. „Ich habe große Schwierigkeiten mit seinem Spielstil“, sagte er im On-Court-Interview. Dieser sei "etwas verwirrend, mit seiner Topspin-Vorhand, die sehr hoch ankommt. Und dann die Rückhand, die flach und sehr niedrig ist." Heute aber habe er die richtige Schlagauswahl getroffen, habe solide und aggressiv.

Im Tennis, so Alcaraz, gehe es darum, innerhalb einer halben Sekunden den richtigen Schlag auszuwählen. Manchmal verfehle er - weil er sich falsch entschieden habe. “Ich habe oft sieben Optionen, da tue ich mich manchmal schwer, die richtige zu wählen.”

Medvedev: “Fast surreal”

Im Halbfinale trifft Alcaraz nun auf Daniil Medvedev. Der Weltranglisten-Elfte besiegte Djokovic-Bezwinger Jack Draper mit 6:1, 7:5. Und zeigte sich dabei in starker Verfassung. “Der erste Satz war fast surreal, ich habe quasi keinen Fehler gemacht”, so Meddy.

Alcaraz führt im direkten Vergleich gegen den Mann aus Russland mit 6 zu 2. Unter anderem siegte er in Indian Wells gegen Medvedev - in den Finals 2023 und 2024.

Im vergangenen Jahr hatte Draper das Wüstenturnier für sich entschieden.