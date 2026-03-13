Nach Halbfinaleinzug: "Biene" Alcaraz sorgt für Lacher

Carlos Alcaraz hat nach seinem Halbfinaleinzug beim ATP-Masters in Indian Wells für einen Lacher gesorgt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.03.2026, 13:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Der 22-Jährige schlüpfte kurzerhand in ein Bienenkostüm und ließ sich von den Fans feiern. In den Sozialen Medien schrieb er "SEMISSS!" zu entsprechenden Bildern und fügte ein Bienen-Emoji an. Zuvor hatte er dem Briten Cameron Norrie beim 6:3, 6:4-Erfolg keinen Stich gelassen.

"Neulich war ich nach dem Spiel noch etwas bei ihnen", sagte Alcaraz angesprochen auf seinen speziellen Fanklub. "Heute haben sie mir ein Bienenkostüm mitgebracht und angefangen zu rufen: 'Zieh es an, zieh es an.' Also musste ich es für sie tun." Entsprechend streifte er dann ein gelb-schwarzes Oberteil über und sorgte für nicht-alltägliche Bilder.

Alcaraz und die Bienen haben eine Vorgeschichte in Indian Wells: 2024 hatte ein Bienenschwarm für eine Unterbrechung seines Viertelfinals gegen die deutsche Nummer eins Alexander Zverev gesorgt. In diesem Jahr geht es für den noch immer ungeschlagenen Alcaraz gegen Daniil Medvedev um ein Finalticket.