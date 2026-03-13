Masters-Turniere: Alexander Zverev in einer (Halbfinal-)Klasse mit den Big 4

Alexander Zverev hat mit seinem Einzug ins Halbfinale von Indian Wells etwas geschafft, das bislang nur den großen Vier des Welttennis vorbehalten war.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.03.2026, 11:01 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Mit seinem starken Auftritt gegen Arthur Fils hat Zverev die Runde der letzten Vier in Indian Wells erreicht. Mit berechtigten Hoffnungen, nun auch gegen Jannik Sinner etwas ausrichten und um den Turniersieg in der kalifornischen Wüste mitspielen zu können.

Einen Meilenstein hat der Weltranglisten-Vierte allerdings jetzt schon erreicht: Zverev steht erstmals im Halbfinale von Indian Wells - und hat diese Runde damit bei allen Turnieren der Masters-Serie erreicht.

Ein Zeichen seiner Konstanz. Denn: Das war bislang nur den ganz Großen der Szene vorbehalten - Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray.

“Es ist sehr besonders, einer von fünf Spielern in der Geschichte zu sein, denen das gelungen ist”, sagte Zverev entsprechend. “Ich bin sehr stolz darauf. Es ist toll, das in meiner Karriere erreicht zu haben.”

Was ist mit Alcaraz und Sinner?

Aber Moment: Was ist mit den aktuellen Branchengrößen - Carlos Alcaraz und Jannik Sinner? Ein Blick in die Statistik.

Alcaraz hat bereits Halbfinals in Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Rom und Cincinnati vorzuweisen. Noch besser: Er hat diese Events bereits (mehrfach) gewonnen. Offen sind noch: das Masters in Kanada (das im Wechsel zwischen Montréal und Toronto stattfindet), Shanghai und Paris. Bei allen Dreien war bislang spätestens im Viertelfinale Schluss.

Und Sinner: hat Halbfinals in Indian Wells, Miami (mit Sieg in 2024), Monte-Carlo, Rom, Kanada (mit einem Sieg in 2023), Cincinnati (Sieg: 2024), Shanghai (Sieg: 2024) und Paris (Sieg: 2025) erreicht. Offen in seiner Liste ist Madrid - das er allerdings erst zwei Mal gespielt hat. (Im letzten Jahr hat Sinner es wegen seiner Dopingsperre verpasst.)

Allerdings haben Alcaraz und Sinner noch ein paar Jahre auf der Tour vor sich. Man kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Zverev bald Gesellschaft bekommen wird.