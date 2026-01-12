ATP-Weltrangliste: Lorenzo Musetti erstmals Top 5, Bublik knackt Top 10

Lorenzo Musetti hat erstmals die Top 5 der Tenniswelt geknackt. Die Serie von Gael Monfils unter den Top 100 geht indes zu Ende.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 08:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die Tenniswelt hat wieder einen einhändigen Rückhandspieler unter den besten fünf Spielern: Der Italiener Lorenzo Musetti springt in dieser Woche um zwei Plätze und nimmt erstmals Rang 5 im ATP-Ranking ein. Grund dafür: Musettis Finaleinzug beim ATP-Turnier in Hongkong - und gleichzeitig die verlorenen Punkte von Felix Auger-Aliassime. Der fällt nämlich um zwei Positionen.

Musetti ist damit hinter dem Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev und Novak Djokovic platziert. Allerdings mit gebührendem Abstand zur Weltranglistenspitze. Musetti hat 4.105 Punkte, Alcaraz (12.050) und Sinner (11.500) fast drei Mal so viel. Zverev hält bei 5.105 Zählern und damit ebenfalls auf gehöriger Distanz.

Einen feinen Sprung machte auch Musettis Finalgegner Alexander Bublik. Der Kasache holte sich dank des Turniersiegs die nötigen Zähler für einen erstmaligen Einzug in die Top 10. Auch Ex-Nummer 1 Daniil Medvedev pirscht sich wieder an die besten zehn Spieler ran. Nach seinem Turniererfolg in Brisbane ist er wieder die Nummer 12 der Welt.

Hubert Hurkacz klettert 30 Plätze

Ansonsten? Freut sich Hubert Hurkacz. Der Pole war lange verletzt und zuletzt nur noch auf Rang 83 notiert. Dank seiner Erfolge beim United Cup springt er um 30 Plätze auf Rang 53.

Daniel Altmaier bleibt mit Platz 44 zweitbester deutscher Spieler vor Jan-Lennard Struff auf Rang 84. Bester Österreicher: Filip Misolic auf Rang 82. Er ist in der kommenden Woche erstmals direkt im Hauptfeld bei den Australian Open vertreten.

Monfils fällt aus den Top 100

Ein paar Plätze nach oben geht's für Stan Wawrinka, er ist nun auf Platz 139 notiert.

Eine Serie geht indes zun Ende: die von Gael Monfils unter den Top 100 - erst kürzlich hatte er hier die 1.000 Woche vollgemacht. Der Franzose, wie Wawrinka in 2026 auf Abschiedstour, verlor 250 Zähler im Vergleich zum Vorjahr und ist nur noch die Nummer 110. Warum? Monfils stand im Vorjahr im Finale von Auckland. In der vergangenen Woche hingegen hat er kein Turnier gespielt.

Zum ATP-Ranking