ATP Doha: Carlos Alcaraz schlägt kämpferischen Marin Cilic

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:4 und 6:4 gegen Marin Cilic in die zweite Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Doha eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2025, 18:21 Uhr

Es hat ganz danach ausgesehen, asl würden sich Carlos Alcaraz und Marin Cilic in der ersten Runde von Doha einen dritten Satz gönnen. Denn beim Stand von 4:3 hatte Cilic drei Chancen als Rückschläger, um mit einem Break in Führung zu gehen. Alcaraz aber gewann nach 0:40 fünf Punkte in Folge, holte sich danach den Aufschlag von Cilic. Der Kroate gab aber nicht auf, hatte im allerletzten Spiel noch einmal die Möglichkeit auszugleichen.

Alcaraz aber blieb konzentriert, ging nach 98 Minuten Spielzeit als Sieger vom Center Court in Doha. Alcaraz steht damit bei seinem Debüt bei diesem Event in Runde zwei. Und trifft dort entweder auf Luca Nardi oder Zhang Zhizhen.

Lehecka möglicher Viertelfinalgegner von Alcaraz

Zuvor hatte Jiri Lehecka Grigor Dimitrov ebenfalls mit 6:4 und 6:4 gewonnen. Lehecka ist der mögliche Viertelfinalgegner von Alcaraz. Muss sich aber davor erst einmal gegen Fabian Marozsan durchsetzen.

Novak Djokovic, der in Doha seinen insgesamt 100. Titel anpeilt, startet im Einzel morgen gegen Matteo Berrettini. Am Montag gewann der Serbe am der seite von Fernando Verdasco im Doppel gegen Karen Khachanov und Alexander Bublik sicher mit 6:1 und 6:1.

