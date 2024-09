ATP: Federer über Nadal - "Er hat mir ein wenig leid getan"

Roger Federer wünscht seinem Kumpel Rafael Nadal, dass er zu den eigenen Bedingungen seine Karriere beenden kann.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.09.2024, 13:39 Uhr

Es ist wahrlich nicht leicht, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um sich vom großen Rampenlicht zu verabschieden. Zwar gibt es zigfach Sprüche für's Stammbuch, wie etwa: “Mann soll aufhören, wenn es am schönsten ist”, oder: “Am Zenit seiner Schaffenskraft abtreten” - nur daran halten oder den wahren Augenblick zu antizipieren, das schaffen nur die Allerwenigsten.

Eine Problematik, die auch Rafael Nadal betreffen könnte. Denn die zwei Auftritte 2024 in Roland Garros waren mit Sicherheit nicht so, wie es sich der 22-fache Grand-Slam-Champion gewünscht hätte. Während es bei den French Open eine Erstrunden-Niederlage gegen Alexander Zverev setzte, war bei den Olympischen Spielen in Paris bereits in der zweiten Runde gegen Novak Djokovic Schluss.

“Er ist einer der berühmtesten Tennisspieler”

Sein langjähriger Kontrahent und Kumpel Roger Federer kann ein Lied von einem nicht gerade idealen Karriereende singen, schaffte der Eidgenosse doch nach schwerwiegenden Knieproblemen nicht mehr den Sprung zurück auf die Herrentour und gab seinen letzten, wenn auch höchst emotionalen Auftritt beim selbst ins Leben gerufenen Laver Cup 2022 in der O2-Arena in London. Just mit Rafael Nadal bestritt er ein letztes Doppel-Match gegen die US-Amerikaner Jack Sock und Francis Tiafoe.

In der “Today Show” des US-amerikanischen Senders NBC plauderte “King Roger” ein wenig aus dem Nähkästchen: “Ich habe erst letzte Woche mit ihm (Anm.: Nadal) gesprochen. Er wollte mich etwas fragen und wir haben uns unterhalten, und er hat mir ein bisschen leid getan.” Er glaube, das “Rafa” gehofft hatte, eine Medaille gewinnen zu können.

Aber am Ende des Tages, könne Nadal machen, was immer er wolle: “Er ist einer der berühmtesten Tennisspieler, die wir je in unserem Sport hatten, und das habe ich ihm auch gesagt. Ich hoffe wirklich, dass er so abtreten kann, wie er es möchte. Er ist so ein toller Kerl und hatte eine wirklich großartige Karriere.”