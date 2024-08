ATP Finals: Die ersten Doppel-Teilnehmer stehen fest

Mit Mate Pavic und Marcelo Arevalo hat sich das erste Doppel-Paar fix für die ATP Finals in Turin qualifiziert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.08.2024, 12:48 Uhr

Mate Pavic und Marcelo Arvalo sind erfolgreich Richtung Turin gestürmt

Oliver Marach ist natürlich auch in New York City am Start. Die österreichische Doppel-Legende kümmert sich ja seit mehreren Monaten um Mate Pavic, der mit Marcelo Arevalo eine formidable Paarung abgibt. So formidabel, dass Pavic und Arevalo bei den French Open den Titel holen konnten. Und nach dem Auftaktsieg bei den US Open 2024 gegen Giovanni Mpetshi Perricard und Arthur Fils steht nun auch Schwarz auf Weiß fest: Arevalo/Pavic werden bei den ATP Finals in Turin aufschlagen.

Dabei stehen die beiden in der aktuellen Doppel-Weltrangliste gar nicht mal ganz oben. Dort führen Marcel Granollers und Horacio Zeballos punktgleich, Pavic liegt auf Position sieben, Arevalo einen Platz dahinter.

Mate Pavic ist mit seinen 39 Titeln ja einer der besten Doppelspieler der letzten Dekade, sechs davon hat er gemeinsam mit Oliver Marach gewonnen. Darunter die Australian Open 2018. Die Sammlung an Grand-Slam-Siegen ist längst komplett. Und dazu kommt ja auch noch die olympische Goldmedaille an der Seite von Nikola Mektic 2021 in Tokio.