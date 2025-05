ATP Hamburg: Rublev bleibt Favoritenrolle treu

Bei den Bitpanda Hamburg Open am Rothenbaum gelang Andrey Rublev mit seinem Halbfinaleinzug ein lang ersehnter Befreiungsschlag.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.05.2025, 14:31 Uhr

Von Johanna Brauer aus Hamburg

Viertelfinaltag in Hamburg und – wie es für Hamburg typisch ist – ließ der Regen und Wind auch nicht lange auf sich warten.

Der überdachte Center Court machte die Einzelmatches trotzdem möglich. Mit einem fast ausverkauften Stadion war am Rothenbaum ordentlich was los. Zugegeben: Vor einer Woche haben die allermeisten sicherlich noch mit anderen Spielern am vierten Turniertag gerechnet. Sinner, Tsitsipas und Rune standen planmäßig auf dem Turnierprogramm – nach deren Absagen beruhte die ganze Hoffnung auf Favorit Alexander Zverev.

Der Deutsche kränkelte aber und verlor bei seinem gestrigen Achtelfinale gegen Alexandre Müller aus Frankreich.

Nachdem Tomas Etcheverry und Flavio Cobolli souverän ihren Halbfinalplatz klar machten, war es Zeit für die beiden letzten Favoriten des Turniers.

Am Montag fühlte sich Rublev, Titelträger aus 2020, noch etwas angeschlagen, heute war es „schon sehr viel besser. Ich habe wieder Energie“, bestätigte der 17. der Welt nach seinem Match.

Im Zeichen dessen startete der Russe blitzartig in seine Viertelfinalpartie. Wie schon gegen Justin Engel machte Rublev im ersten Satz einen kurzen Prozess. Gegner Luciano Darderi konnte lediglich ein Spiel gewinnen. Im zweiten Satz wurde der Italiener besser und Rublev, wie man ihn kennt, zunehmend unzufriedener mit sich. Der zweite Satz ging mit 6:3 an Darderi. Unter Anfeuerung des Publikums beendete der drittgesetzte das Viertelfinale mit 6:3 in entscheidenden Satz.

Bisher blieb Rublev in der neuen Saison unter seinen Möglichkeiten. Im Februar siegte der 27-Jährige in Doha, der Halbfinaleinzug am Rothenbaum ist der Erste größere Erfolg seitdem. „Ich habe diese Matches vermisst. Ich habe es vermisst, diese Art von Matches zu gewinnen“, erklärte der 17-fache Titelträger nach seinem Sieg.

Den Tag beendeten Zverev-Bezwinger Alexandre Müller und sechgesetzter Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier setzte sich mit 7:6 (4), 6:7 (6) und 6:3 durch und trifft morgen auf Rublev.

Hier das Einzel-Tableau aus Hamburg