ATP Hangzhou: Marin Cilic erreicht erstes Finale seit 2022!

Marin Cilic kann morgen sein Comeback mit einem ersten Höhepunkt perfekt machen - denn der Kroate steht beim ATP-Tour-250-Turnier in Hangzhou im Endspiel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2024, 16:04 Uhr

© Getty Images Marin Cilic reitet endlich wieder auf einer Erfolgswelle

Marin Cilic ist wieder da. Eigentlich unabhängig davon, ob er nun morgen auch noch das Endspiel beim ATP-Tour-250-Turnier in Hangzhou für sich entscheidet. Denn schon der 6:4, 7:6 (6)-Erfolg über Brandon Nakashima, der in den letzten Wochen groß aufgespielt hatte, zeigt, dass der verletzungsgeplagte US-Open-Champion von 2014 den Anschluss an die erweiterte Weltspitze bereits wieder geschafft hat.

Den letzten Schritt muss der Routinier nun gegen Lokalmatador Zhizhen Zhang gehen, der das chinesische Duell gegen Bu Yunchaokete mit 7:6 (3) und 6:4 gewann.

Der mittlerweile 35-jährige Cilic peilt dabei seinen insgesamt 21. Titel auf der ATP-Tour an, den 16. auf Hartplatz. Zuletzt konnte er 2021 in St. Petersburg reüssieren. “Es ist so ein großes Vergnügen hierherzukommen”, erklärte Cilic nach seinem Finaleinzug. “Ich bin recht früh angekommen und habe die Stadt und die Atmosphäre genossen.”

