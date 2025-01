ATP Hongkong: Nishikori startet die Saison mit Kampfansage

Kei Nishikori ist mit einem überzeugenden Sieg über Denis Shapovalov in die Tennissaison 2025 eingestiegen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.12.2024, 11:08 Uhr

© Getty Images Kei Nishikori will es 2025 noch einmal wissen

Das war eine ziemlich heftige Kampfansage an all diejenigen, die ihn schon abgeschrieben haben: Denn Kei Nishikori besiegte in Runde eins des ATP-Tour-250-Turniers in Hongkong den zuletzt wiedererstarkten Denis Shapovalov mit 6:2 und 6:3. Nishikori war mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen und trifft im Achtelfinale auf Karen Khachanov.

Nishikori, mittlerweile 35 Jahr alt, liegt in der aktuellen ATP-Weltrangliste auf Position 106. Der Japaner hatte die Saison 2024 mit der Teilnahme an zwei Challenger-Turnieren beendet, das allerletzte in Helsinki konnte Nishikori mit einem Finalerfolg über Luca Nardi für sich entscheiden.

Beim Turnier in Hongkong ist der Veteran aber naturgemäß in der Außenseiterrolle. An Position eins gesetzt geht Andrey Rublev ins Rennen, der nach einem Freilos auf Fabian Marozsan aus Ungarn trifft.

Hier das Einzel-Tableau in Hongkong