ATP Madrid: Halbfinale! Wer soll Jack Draper stoppen?

Indian-Wells-Champion Jack Draper hat mit einem überzeugenden 6:0 und 6:4 gegen Matteo Arnaldi das Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.05.2025, 19:04 Uhr

© Getty Images Jack Draper fliegt in Madrid von Sieg zu Sieg

Na, das läuft ja schon wieder prächtig für Jack Draper. der Brite, der vor wenigen Wochen auf beeindruckende Art und Weise den Titel in Indian Wells geholt hatte, steht nach einem ungefährdeten 6:0 und 6.4 gegen Matteo Arnaldi im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid. Arnaldi hatte ja in Runde zwei Novak Djokovic besiegt. Gegen die Wucht von Drapers Grundschlägen hatte der Italiener aber wenig auszurichten. Der erste Satz dauerte nur 25 Minuten an.

In den Live-Rankings springt Draper damit erstmals unter die Top Fünf. Und überholt Novak Djokovic, der ja auch in Rom keine weiteren Punkte dazubekommen wird. Djokovic hat für das Masters im Foro Italico angesagt.

Ruud gegen Cerundolo um einen Finalplatz

Auf seinen Gegner in der Vorschlussrunde muss Draper noch warten. Dort trifft der britische Linkshänder entweder auf Lorenzo Musetti oder Gabriel Diallo, der das beste aus seiner zweiten Chance als Lucky Loser macht. Als Nummer fünf des Turniers ist Jack Draper nach Papierform übrigens der Favorit auf den Titel. Und nach der Vorstellung gegen Arnaldi spricht wirklich wenig gegen einen weiteren Coup für den 23-Jährigen aus Sutton.

In der oberen Tableauhälfte stehen die Teilnehmer der Vorschlussrunde schon fest: Da werden Casper Ruud und Francisco Cerundolo gegeneinander spielen. Ruud schlug im ersten Match am heutigen Donnerstag Daniil Medvedev mit 6:3 und 7:5. Und Cerundolo wehrte gegen Jakub Mensik im zweiten Satz mehrere potenziell matchentscheidende Breakbälle ab, gewann noch mit 3:6, 7:6 (5) und 6:2.

