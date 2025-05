ATP Madrid: Zeballos verhilft Granollers zum zweiten Heimsieg!

Marcel Granollers und Horacio Zeballos haben zum zweiten Mal nach 2021 den Doppel-Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2025, 17:17 Uhr

© Getty Images Marcel Granollers und Horacio Zeballos haben in Madrid den Doppel-Titel geholt

Marcel Granollers und Horacio Zeballos sind wieder zurück in der absoluten Weltspitze. Der Spanier und sein argentinischer Partner besiegten im Endspiel die an Position eins gesetzten Marcelo Arevalo und Mate Pavic mit 6:4 und 6:4 und holten sich damit den zweiten Titel in der Caja Magica nach 2021. In der laufenden Saison war es der zweite Coup für Granollers/Zeballos: Zuvor hatten die beiden schon beim 250er in Bukarest reüssiert.

In der Vorschlussrunde hatten die späteren Champions ja gestern Kevin Krawietz und Tim Pütz knapp mit 7:6 (6) und 7:5 besiegt. Für Granollers war es der insgesamt 29. Doppel-Titel auf der Tour, Zeballos hält jetzt bei 24.