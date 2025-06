ATP Mallorca: Altmaier im Achtelfinale

Daniel Altmaier hat das Achtelfinale beim ATP-Turnier auf Mallorca erreicht.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 23.06.2025, 10:51 Uhr

© Mallorca Championships / Sascha Fenster Daniel Altmaier bei den Mallorca Championships

Der 26 Jahre alte Kempener gewann bei seiner Generalprobe für das Rasen-Highlight in Wimbledon (ab 30. Juni) sein Auftaktmatch gegen den Italiener Fabio Fognini mit 6:3, 3:6, 6:3. Im Achtelfinale des mit 596.035 Euro dotierten Turniers bekommt es Altmaier mit Pedro Martinez (Spanien) oder Corentin Moutet aus Frankreich zu tun.

Fognini war durch eine Wildcard im Hauptfeld gelangt.

Altmaier war am Montag beim Turnier in Halle in der ersten Runde gegen den späteren Finalisten Daniil Medvedev ausgeschieden, bei den French Open in Paris hatte er zuvor nach starken Auftritten das Achtelfinale erreicht. Gegen Fognini verwandelte er nach fast zwei Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg. Neben Altmaier schlägt auch Youngster Justin Engel (Nürnberg) auf Mallorca auf.