ATP Marseille: Medvedev schlägt Sinner nach Fehlstart

Turnierfavorit Daniil Medvedev ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Marseille in das Viertelfinale eingezogen. Der Russe besiegte Jannik Sinner mit 1:6, 6:1 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.02.2020, 17:57 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Marseille im Viertelfinale

Jannik Sinner lernt jede Woche dazu: Zuletzt beim 500er in Rotterdam hatte der 18-jährige Südtiroler mit David Goffin erstmals einen Top-Ten-Spieler geschlagen. Nur, um sich danach in einem dramatischen Match an Pablo Carreno Busta die Zähne auszubeißen. Eine Kategorie tiefer nun in Marseille nun startete Sinner gegen Daniil Medvedev makellos - und nahm dem US-Open-Finalisten vom vergangenen Jahr den ersten Satz mit 6:1 ab.

Medvedev aber schüttelte sich nur kurz durch. Und stellte in weiterer Folge seine Eigenfehler einfach ein. Und zwang den Teenager zu immer mehr Risiko. Das konnte nicht gutg ehen, schon nicht im zweiten Satz, den sich Medvedev mit 6:1 holte. Und auch in der Entscheidung wollte keine Spannung mehr aufkommen: Medvedev startete mit zwei Breaks, beendete die Partie nach exakt 80 Minuten Spielzeit. Die Nummer eins des Turniers in Marseille trifft damit am Freitag im Viertelfinale auf Gilles Simon, der Aljaz Bedene besiegte.

Shapovalov schlägt Cilic

Ebenfalls unter den besten Acht steht Denis Shapovalov. Der Kanadier nahm sich ziemlich genau zwei Stunden Zeit, um gegen Marin Cilic dann doch mit 6:4, 4:6 und 6:2 vom Platz zu gehen. Shapovalov spielt nun gegen Alexander Bublik, der schon am Mittwoch Lokalmatador Benoit Paire besiegt hatte.

Ausgeschieden ist Jürgen Melzer an der Seite von Edouard Roger-Vasselin. Der Niederösterreicher und sein französischer Partner unterlagen dem Duo Nicolas Mahut und Vasek Pospisil mit 3:6 und 4:6.

