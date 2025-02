ATP Marseille: Viertelfinale - Zizou Bergs auch spielerisch eine Wucht

Nach der Aufregung im Davis Cup hat Zizou Bergs wieder gut in den ATP-Spielbetrieb zurück gefunden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2025, 16:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Zizou Bergs hat wieder gut in die ATP-Tour gefunden

Die Bilder vom Davis-Cup-Treffen zwischen Belgien und Chile sind ja um die (Tennis-)Welt gegangen, vor allem jene unrühmliche Endphase, in der Zizou Bergs im jugendlichen Überschwang beim Jubel über ein Break seinen Gegner Cristian Garin mit der Schulter niederstreckte. Ob der Chilene danach wirklich nicht mehr in der Lage war, die Partie zu beenden - darüber streiten sich gerade die Gelehrten. Fakt war aber: Garin kam nicht mehr ins Match zurück, Belgien stieg in die zweite Runde auf. Unter dem Protest von Chile (der noch läuft).

Auf der ATP-Tour hat Zizou Bergs dagegen noch eher wenige unvergessliche Szenen kreiert. Auch wenn der 25-Jährige aktuell auf einem beachtlichen 62. Platz in den Charts geführt wird. In der laufenden Woche allerdings beweist Bergs in Marseille auch auf dem Court Schlagkraft. Nach einem 6:2, 6:7 (5) und 6:2 gegen Nuno Borges steht Bergs jedenfalls schon im Viertelfinale des 250ers. Der Portugiese hatte zum Auftakt ja Altmeister Stan Wawrinka in drei Sätzen bezwingen können.

Zizou Bergs wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Zhizhen Zhang und Hubert Hurkacz.

Zwei Viertelfinalpartien stehen ja bereits seit gestern fest: Daniel Altmaier darf sich Hamad Medjedovic durchaus Chancen ausrechnen, in der Partie zwischen Lorenzo Sonego und Ugo Humbert ist wohl der französische Lokalmatador der Favorit.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille