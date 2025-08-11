ATP Masters Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Nishesh Basavareddy im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf Nishesh Basavareddy. Das Match gibt es ab ca. 2 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.08.2025, 04:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft in Cincinnati zum Auftakt auf Nishesh Basavareddy

Alexander Zverev bekommt es in seinem Auftaktmatch beim ATP Masters 1000-Turnier in Cincinnati mit dem US-Amerikaner Nishesh Basavareddy zu tun.

Der Deutsche ist in dem Duell mit dem 20-Jährigen klarer Favorit.

Zverev gegen Nishesh Basavareddy - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Nishesh Basavareddy gibt es ab ca. 2 Uhr MESZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati

cinymap