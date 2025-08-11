ATP Masters Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Nishesh Basavareddy im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf Nishesh Basavareddy. Das Match gibt es ab ca. 2 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 11.08.2025, 04:43 Uhr
Alexander Zverev bekommt es in seinem Auftaktmatch beim ATP Masters 1000-Turnier in Cincinnati mit dem US-Amerikaner Nishesh Basavareddy zu tun.
Der Deutsche ist in dem Duell mit dem 20-Jährigen klarer Favorit.
Zverev gegen Nishesh Basavareddy - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Nishesh Basavareddy gibt es ab ca. 2 Uhr MESZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati
