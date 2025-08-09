ATP-Masters Cincinnati live: Jannik Sinner vs. Daniel Elahi Galan im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf Daniel Elahi Galan. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr MESZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.08.2025, 21:37 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner trifft in Cincinnati auf Daniel Elahi Galan

Erster Einsatz von Jannik Sinner nach dem Gewinn des Wimbledon-Titels. Und der Weltranglisten-Erste bekommt es mit Daniel Elahi Galan zu tun.

Der Südtiroler hat sich ja wie Konkurrent Carlos Alcaraz ein paar Wochen frei genommen - und auf einen Start in Toronto verzichtet.

Sinner gegen Elahi Galan - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Daniel Elahi Galan gibt es ab ca. 20 Uhr MESZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati

