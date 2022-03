ATP Masters Indian Wells: Kyrgios schlägt Ruud, Tsitsipas scheitert an Brooksby

Mit Stefanos Tsitsipas ist am späten Montagabend in Indian Wells ein weiterer Mitfavorit auf den Titel ausgeschieden. Nick Kyrgios dagegen hat erneut nichts anbrennen lassen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2022, 06:27 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios hat in Indian Wells 2022 noch keinen Satz abgegeben

Gänzlich überraschend kam das Aus von Stefanos Tsitsipas gegen Jenson Brooksby nach den bisherigen Ergebnissen in Indian Wells nicht: Während der Grieche gegen Jack Sock erst im Tiebreak des dritten Satzes erfolgreich geblieben war, hatte sich Brooksby in Runde zwei ganz glatt gegen Karen Khachanov durchgesetzt. Im Drittrunden-Duell erwischte Tsitsipas nun den bessern Start, verlor aber schließlich mit 6:1, 3:6 und 2:6.

Brooksby trifft im Achtelfinale auf Cameron Norrie. Der Titelverteidiger gewann die Wiederauflage des Endspiels von 2021 gegen Nikoloz Basilashvili mit 3:6, 6:3 und 6:1.

Nadal nun gegen Opelka

Richtig gut läuft es weiterhin für Nick Kyrgios. Der Australier gab auch in seinem dritten Match keinen Satz ab, schlug Casper Ruud mit 6:4 und 6:4. Nächster Gegner des Australiers wird Jannik Sinner sein, der gegen Benjamin Bonzi über drei Sätze gehen musste. Gegen Ruud ließ Kyrgios keinen einzigen Breakball zu.

In den frühen Matches am Montag hatte zunächst Gael Monfils mit Daniil Medvedev die Nummer eins des Turniers besiegt und ein Treffen mit Carlos Alcaraz fixiert. Medvedev wird durch diese Niederlage die Spitzenposition in der Weltrangliste wieder an Novak Djokovic verlieren. Und Rafael Nadal feierte auch im 17. Match des Jahres einen Sieg: Nach dem 7:5 und 6:3 gegen Daniel Evans spielt Nadal im Achtelfinale gegen Reilly Opelka.

