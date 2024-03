ATP Masters Indian Wells live: Novak Djokovic vs. Aleksandar Vukic im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells auf Aleksandar Vukic. Das Match gibt es ab ca. 23:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2024, 16:05 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic trifft auf Aleksandar Vukic

Bei seinem ersten Auftritt seit dem Halbfinalaus in Melbourne bekommt es Novak Djokovic in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells mit Aleksandar Vukic zu tun. Gegen den Australier hat der 24-fache Grand-Slam-Sieger bislang noch nie gespielt.

Djokovic vs. Vukic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Aleksandar Vukic ist als dritte Partie nach 20 Uhr angesetzt und gibt es ab ca. 23:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells