ATP Masters Indian Wells: Was hat Wayne Ferreira in Yosuke Watanuki gesehen?

Beim beeindruckenden Triumph von Yosuke Watanuki über Frances Tiafoe saß dessen Ex-Coach Wayne Ferreira in der Box des Japaners.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.03.2025, 10:12 Uhr

© Getty Images Wayne Ferreira hat sich den Erfolg von Yosuke Watanuki gegen Frances Tiafoe ganz genau angesehen

Es ist kaum anzunehmen, dass Wayne Ferreira einfach fad geworden ist nach der Trennung von Jack Draper und davor Frances Tiafoe. Der mittlerweile 53-jährige Südafrikaner hat in seiner aktiven Zeit Platz sechs der ATP-Charts erreicht und dabei offiziell knapp zehn Millionen US Dollar an Preisgeldern verdient. Inflationsbereinigt ist das auf das Jahr 2025 gerechnet deutlich mehr.

Ferreira muss in Yosuke Watanuki also etwas gesehen haben, was anderen Coaches vermeintlich entgangen ist. Der Japaner geht mit seinen aktuell 26 Jahren nämlich nicht mehr als aufstrebendes Talent durch. Aber beim Treffen mit Frances Tiafoe in der dritten Runde von Indian Wells saß Ferreira in der Box von Watanuki. Und sah eine beeindruckende Vorstellung seines Schützlings.

Wobei: ganz so offiziell scheint die Zusammenarbeit noch nicht zu sein. Denn auf der ATP-Seite wird noch Exklusiv Keisuke Watanuki als Coach geführt.

Watanuki schon um 127 Positionen verbessert

Als Nummer 349 der Welt steht Watanuki nun als am tiefsten gereihter Spieler seit 2004 im Achtelfinale des Klassikers im Tennis Paradise. Dort ist der Qualifikant gegen Tallon Griekspoor zwar Außenseiter - aber mit einer erneuten Vorstellung wie gegen Tiafoe, den Watanuki förmlich vom Court schoss, ist auch gegen Griekspoor was drinnen.

Vor knapp eineinhalb Jahren stand Yosuke Watanuki übrigens schon mal auf Position 72 der ATP-Charts, hatte danach aber Pech und musste wegen einer Verletzung zwischen dem Aus in der Qualifikation in Los Cabos im Februar 2024 und dem Wiedereinstieg beim Challenger in Shanghai Anfang September ein halbes Jahr aussetzen. Danach gab es mit der Qualifikation für das Hauptfeld des ATP-Masters-1000-Turniers wieder in Shanghai nur noch ein echtes sportliches Highlight.

Das Achtelfinale in Indian Wells hilft in Sachen Weltranglisten-Position aber schon mal gehörig weiter. Im Live-Ranking hat Watanuki bereits 127 Ränge gut gemacht, steht schon mal auf Platz 212. Und das muss noch nicht das Ende sein.

