ATP Masters Madrid: Alcaraz zieht zurück - wird das was bis Paris?

Carlos Alcaraz hat seine Nennung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid am Donnerstag in einer Pressekonferenz zurückgezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.04.2025, 13:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz muss eine Pause einlegen

Von Jens Huiber aus Madrid

Der Raum für die offiziellen Pressekonferenzen in der Caja Magica ist vergleichsweise klein. Und er hätte am Donnerstag um kurz nach halb ein Uhr Mittag auch gerne noch ein paar Sitzgelegenheiten vertragen. Denn Carlos Alcaraz hatte sich angesagt - und es lag etwas in der Luft, dass der Lokalmatador dann auch gleich aus dem Weg räumte. Nein, er werde in diesem Jahr in Madrid nicht aufschlagen.

Der Grund sei die im Endspiel von Barcelona gegen Holger Rune erlittene Verletzung im Adduktoren-Bereich, die nicht rechtzeitig für einen Start bei jenem Turnier ausgeheilt ist, das Alcaraz schon zwei Mal für sich entscheiden konnte. Genau genommen hat er in Madrid seit einer Premiere 2021 nur zwei Matches verloren: gleich im ersten Jahr gegen Rafael Nadal. Und dann vor knapp zwölf Monaten gegen den späteren Champion Andrey Rublev. Dem gegenüber stehen 15 Matchsiege. Der nächst wird frühestens im April 2026 dazukommen.

Alcaraz in Monte-Carlo erstmals zum Titel

Nun sind es ja noch etwa fünf Wochen bis zum Beginn von Roland-Garros, wohin Carlos Alcaraz als Titelverteidiger anreisen wird. Zeit genug eigentlich, um wieder vollständig fit zu werden. Aber Stand jetzt ist schon davon auszugehen, dass Alcaraz die Pause auch wirklich nehmen wird. Und auf die Reise nach Rom, zum Comeback-Turnier von Jannik Sinner, verzichten wird. Danach könnte er in Hamburg oder Genf noch Spielpraxis sammeln. Aber auch das ist eher unwahrscheinlich.

Andererseits: In Monte-Carlo mag Alcaraz noch nicht ganz auf der Höhe seiner Schaffenskraft gespielt haben - zum ersten Turniersieg im Fürstentum hat es dann ja doch gereicht. Und in Barcelona zog der aktuelle Weltranglisten-Dritte ohne gröbere Probleme in das Endspiel ein. Und spielte dort bis zur Verletzung auf Augenhöhe mit Rune mit. Lediglich im zweiten Satz versuchte Alcaraz, die Punkte abzukürzen.

Madrid verliert damit natürlich sein größtes Zugpferd. Carlos Alcaraz war an Position zwei gesetzt, fällt nun aus dem Tableau, ein Lucky Loser rückt wohl gleich in Runde zwei vor.

