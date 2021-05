ATP-Masters Madrid: Aslan Karatsev gewinnt bei Debüt in der Caja Magica

Aslan Karatsev hat ein erfolgreiches Debüt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid hingelegt. Der russische Überraschungsmann der Saison 2021 besiegte Ugo Humbert mit 7:5 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2021, 14:01 Uhr

© Getty Images Aslan Karatsev trifft nun auf Diego Schwartzman

Die Pause, die Aslan Karatsev nach seinem Final-Run in Belgrad inklusive Marathon-Sieg gegen Novak Djokovic eingelegt hat, scheint sich für den russischen Senkrechtstarter der Saison 2021 bezahlt zu machen. Karatsev gewann sein erstes Match beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid überhaupt, er schlug den Franzosen Ugo Humbert mit 7:5 und 6:4. Nächster Gegner wird Diego Schwartzman sein, den Karatsev bei den Australian Open sicher mit 6:3, 6:3 und 6:3 in die Schranken gewiesen hatte.

Ein weiterer früher Sieger am Montag in der Caja Magica war John Isner. Der US-Amerikaner setzte sich gegen Kitzbühel-Champion Miomir Kecmanovic mit 6:4 und 7:6 (6) durch. Überraschend ausgeschieden ist Grigor Dimitrov. Der Bulgare unterlag Lloyd Harris aus Südafrika im Tiebeak des dritten Satzes.

Später am zweiten Tag des Hauptfeldbetriebes setehn noch die Matches von Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz und dem Deutschen Dominik Koepfer an.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid