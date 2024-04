ATP Masters Madrid: Medvedev und Rublev im Gleichschritt ins Viertelfinale

Daniil Medvedev und Andrey Rublev haben jeweils mit Zwei-Satz-Erfolgen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid das Viertelfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2024, 12:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev am Dienstag in Madrid

Vergleiche mit Novak Djokovic sind nur in den wenigsten Fällen zielführend. Aber die würde Daniil Medvedev ohnehin nicht anstellen. Denn während der serbische Großmeister alle neun ATP-Masters-1000-Turniere mindestens zweimal gewonnen hat, bedeutete das 7:6 (3) und 6:4 von Medvedev gegen Alexander Bublik nun immerhin, dass der Russe immerhin im Viertelfinale aller 1000er gestanden hat. Dort könnte es in der Caja Magica zum Aufeinandertreffen mit Rafael Nadal kommen - sollte dieser heute Abend seine Partie gegen Jiri Lehecka gewinnen.

Medvedev sah nach dem knappen ersten Satz schon wie der sichere Sieger aus, lag in Durchgang zwei mit zwei Breaks 5:1 in Führung. So schnell wollte sich Alexander Bublik aber dann doch nicht vom Court Manolo Santana verabschieden - und kam noch einmal auf 4:5 heran. Nach 104 Spielminuten machte Medvedev aber den Sieg klar.

Ebenfalls unter die letzten acht hat es Andrey Rublev geschafft. Die Nummer sieben des Turniers hatte mit Tallon Griekspoor überhaupt keine Probleme, gewann sicher mit 6:2 und 6:4. Rublev wartet auf den Gewinner der Partie zwischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz und Jan-Lennard Struff.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid