ATP Masters Miami: Zverev kennt ersten Gegner, Altmaier scheitert

Alexander Zverev wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami wie schon bei den Australian Open gegen Jacob Feranley spielen. Für Danile Altmaier ist das Event dagegen schon vorbei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.03.2025, 19:50 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in Miami auf Jacob Fearnley

Alexander Zverev gegen Jacob Fearnley - diese Partie hat es in diesem Jahr schon einmal gegeben. Und zwar in der dritten Runde der Australian Open. Jetzt kommt es in Miami erneut zum Duell der beiden. Denn Fearnley zog mit einem 6:7 (6), 6:2 und 6:4 gegen Benjamin Bonzi in die zweite Runde des zweiten ATP-Masters-1000-Turniers des Jahres ein. In Melbourne hatte sich Zverev sicher mit 6:3, 6:4 und 6:4 durchsetzen können.

Daniel Altmaier konnte dagegen nicht überzeugen. Altmaier verlor gegen Chok Wang mit 4:6 und 3:6. In einer weiteren frühen Partie setzte sich Reilly Opelka gegen Christopher Eubanks mit 6:3 und 7:6 (4) durch. Für Opelka war es de erste Matchsieg bei einem Masters-Event seit 2022.

Aus deutscher Sicht startet am heutigen Donnerstag noch Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner hat mit Alejandro Davidovich-Fokina ein schwieriges Los gezogen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami