ATP Masters Monte-Carlo: Matteo Berrettini schickt Daniil Medvedev mit der Höchststrafe vom Platz

6:0 und 6:0! Matteo Berrettini hat Daniil Medvedev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo einen katastrophalen Start in die Sandplatzsaison beschert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 12:44 Uhr

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© Getty Images Matteo Berrettini dominierte Daniil Medvedev nach Belieben

Dass Daniil Medvedev in seiner Karriere wohl eher kein Sandplatzspezialist mehr wird, hatte er ja auch vor Beginn des diesjährigen Turniers in Monte-Carlo angekündigt. Und doch ging der US-Open-Sieger von 2021 in seinem ersten Saisonmatch auf Asche gegen Matteo Berrettini nicht unbedingt als Außenseiter auf den Platz.

Medvedev erarbeitete sich im ersten Game auch gleich zwei Breakbälle, damit war es an diesem Mittwochvormittag mit der Herrlichkeit des Russen aber auch schon vorbei. Der ehemalige Weltranglistenerste gewann gegen Berrettini kein einziges Game und musste den Court Rainier III nach nur 49 Minuten Spielzeit mit der ersten 0:6 und 0:6-Niederlage seiner Karriere verlassen.

Für Medvedev, der seinen Frust im zweiten Satz zwischenzeitlich an seinem Schläger ausließ, hätte die Sandplatzsaison damit freilich nicht schlechter starten können. Berrettini, der in der ersten Runde nach vier Spielen von der Aufgabe des Spaniers Roberto Bautista Agut profitiert hatte, hat in Monte-Carlo indes immer noch kein einziges Game verloren.

“Es war definitiv eine der besten Leistungen meines Lebens. Ich habe im gesamten Match vielleicht drei Bälle verschlagen”, sagte der Italiener nach dem Match. Im Achtelfinale trifft Berrettini, der zum ersten Mal in seinem Tour-Leben mit 6:0 und 6:0 gewann, auf Joao Fonseca oder Arthur Rinderknech.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo