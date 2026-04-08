ATP Masters Monte-Carlo: Zverev vs. Garin - da war doch was!

Alexander Zverev trifft heute in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Cristian Garin. Mit dem Chilenen hat Zverev schon öfters schlechte Erfahrungen gemacht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 22:55 Uhr

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© Getty Images Cristian Garin 2024 im Match gegen Alexander Zverev bei den BMW Open in München

Auch wenn das Wetter am gestrigen Dienstag in Monte-Carlo noch nicht frühsommerlichen Ansprüchen gerecht wurde, so lässt sich doch festhalten: Monaco ist nicht München, auch wenn das des Italienischen Mächtige vielleicht anders behaupten würden. Das Fürstentum liegt auf Meereshöhe, München etwa einen halben Kilometer darüber. Warum das in Bezug auf das Match zwischen Alexander Zverev und Cristian Garin wichtig werden könnte? Nun: Der Chilene hat Zverev bei drei Begegnungen zweimal besiegt. Und beide Male beim MTTC Iphitos im Münchner Norden.

Und da war noch etwas in der Geschichte der beiden: 2013 trafen Garin und Zverev im Endspiel der Junioren in Roland-Garros aufeinander, Garin gewann glatt mit 6:4 und 6:1. Alexander Zverev holte sich ein paar Monate danach bekanntlich auch seinen Grand-Slam-Titel auf Nachwuchsebene, Anfang 2014 in Melbourne.

Zverev 106 Plätze vor Garin

Die Karrieren der beiden sind indes nicht zu vergleichen, Alexander Zverev hat 24 Titel auf der Tour gewonnen, darunter zwei Mal die ATP Finals. Cristian Garin hält immerhin bei fünf Championships, eines davon kam eben 2019 in München, wo er auf dem Weg ins Endspiel gegen Zverev gewinnen konnte.

Die generelle Ausgangslage ist aber klar auf Seiten der deutschen Nummer eins. Denn Zverev startet in Monte-Carlo an Position drei gesetzt, Garin musste sich über die Qualifikation ins Hauptfeld spielen. Dort gelang ihm am Montag ein glatter Zwei-Satz-Erfolg gegen Matteo Arnaldi. Alexander Zverev wird also trotz seines Vorsprungs in der Weltrangliste von 106 (!) Rängen gewarnt sein.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo



