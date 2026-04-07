ATP Masters Monte-Carlo: Carlos Alcaraz fertigt Sebastian Baez ab

Carlos Alcaraz hat die Mission Titelverteidigung in Monte-Carlo mit einem überzeugenden Zweisatzerfolg über Sebastian Baez begonnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 15:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz ließ Sebastian Baez keine Chance

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Carlos Alcaraz hat im Eiltempo das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo erreicht. Der Branchenprimus fertigte den Argentinier Sebastian Baez in seinem ersten Saisonmatch auf Sand in nur 69 Minuten Spielzeit mit 6:1 und 6:3 ab.

Der Titelverteidiger aus Spanien benötigte damit nur etwas mehr Zeit als Jannik Sinner, der unmittelbar vor ihm gegen Ugo Humbert in 64 Minuten gewonnen hatte. Die beiden Superstars, die in der laufenden Saison noch nicht aufeinandertrafen, duellieren sich in Monte-Carlo um Weltranglistenposition eins.

Im Achtelfinale geht es für Alcaraz am Donnerstag gegen Tomas Martin Etcheverry oder Terence Atmane. Der erste gesetzte Gegner droht dem Iberer erst im Viertelfinale und heißt laut Papierform Alexander Bublik.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo