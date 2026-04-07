ATP Masters Monte-Carlo: Bublik verabschiedet Monfils, Ruud besiegt Poyprin

Gael Monfils hat sich am Dienstag mit einer Zweisatzniederlage gegen Alexander Bublik vom ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo verabschiedet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 17:01 Uhr

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© Getty Images Gael Monfils zog gegen Alexander Bublik den Kürzeren

Gael Monfils hat am Dienstag sein letztes Match in Monte-Carlo absolviert. Der 39-Jährige, der seine Karriere am Ende der Saison beenden wird, verlor gegen Alexander Bublik in der zweiten Runde mit 4:6 und 4:6.

“Er hatte eine großartige Karriere und ist ein unglaublicher Champion”, sagte Bublik nach der Partie. “Ich bin froh, ein Teil davon gewesen zu sein.” Im Achtelfinale bekommt es der an Position acht gesetzte Kasache mit Jiri Lehecka oder Alejandro Tabilo zu tun.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Casper Ruud. Der zweifache French-Open-Finalist gewann seine Erstrundenpartie gegen Alexei Popyrin mit 6:3 und 6:4 und trifft nun auf Corentin Moutet. Der Franzose besiegte seinen Landsmann Alexandre Müller mit 6:4 und 6:1.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo