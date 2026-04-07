ATP Masters Monte-Carlo live: Carlos Alcaraz vs. Sebastian Baez im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Sebastian Baez treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr im Livestream bei WOW in Deutschland, Sky X in Österreich und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 13:51 Uhr

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tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Alcaraz - Baez 2:0 Das Spiel beginnt mit einem langen Ballwechsel, wo Baez zeigt, dass er von der Grundlinie auch sein sehr solider Spieler ist. Alcaraz kontert mit einem guten Stopp und zwei Aufschlagwinnern. Den Spielball erarbeitet sich Carlos durch offensives Tennis. Alcaraz - Baez 1:0 Sebastian Baez eröffnet das Match.

Carlos Alcaraz startet mit zwei Returnfehlern, aber findet daraufhin schnell seinen Groove. Der Spanier entscheidet jeden längeren Punkt für sich und holt sich direkt das Break. Die beiden Spieler... ...wärmen sich bereits auf und servieren schon. Die Schiedsrichterin der Partie ist Aurelie Tourte.

© Getty Images Sebastian Baez und Carlos Alcaraz 2025 in Tokio

Es wird die vierte Begegnung zwischen Alcaraz und Baez werden, der spanische Weltranglisten-Erste hat alle drei bisherigen für sich entscheiden können. Allerdinsg hat Sebastian Baez schon ein bisschen Spielpraxis in Monte-Carlo sammeln können: Der Argentinier gewann in Runde eins gegen Stan Wawrinka.

Carlos Alcaraz dagegen beginnt mit diesem Match seinen Angriff auf den zweiten Titel in Folge im Fürstentum. Im vergangenen Jahr konnte er im Endspiel Lorenzo Musetti besiegen.

Alcaraz vs. Baez - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Sebastian Baez gibt es ab ca. 14:30 Uhr im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo