Bei 15:15 der längste Ballwechsel des Matches. Nach 20 Schlägen sieht Humbert keinen anderen Ausweg mehr, als einen Stopp zu versuchen. Es bleibt beim Versuch. Im Laufe des Spiels kommt es wieder zu einem Breakball für Sinner. Die Chance lässt der Italiener mit der Vorhand aber fahrlässig liegen. Bei Einstand brilliert Udo mit einer wunderschönen Vorhand longline. Den Spielball verwertet der Underdog mit einem Stopp.