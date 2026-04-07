ATP Masters Monte-Carlo live: Jannik Sinner vs. Ugo Humbert im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner und Ugo Humbert treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr im Livestream bei WOW in Deutschland, Sky X in Österreich und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 13:32 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Das war`s vorerst von hier...
...Wir freuen uns aber, wenn ihr zu Alcaraz gegen Baez wieder einschaltet. Der Beginn dieser Partie sollte hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen. Spielbeginn könnte wahrscheinlich gegen 13:50 sein.
In der nächsten Runde...
...trifft Jannik Sinner entweder auf Francisco Cerundolo oder Tomas Machac.
Sinner - Humbert 6:3, 6:0
Das Spiel beginnt mit einem Stopp-Winner von Sinner. Zwei unforced error von Humbert später dann schon die ersten Matchbälle für Jannik. Der Weltranglistenzweite nutzt direkt den ersten Matchball. Mal wieder ein Fehler von Humbert. Insgesamt Nummer 21. Passendes Ende für dieses Match.
Sinner - Humbert 6:3, 5:0
Mit seinem sechsten Ass baut Sinner weiter seine Führung aus.
Sinner - Humbert 6:3, 4:0
Das geht aus Sicht von Humbert jetzt alles zu schnell. Er startet wieder mit einem Doppelfehler und steht daraufhin zwei Punkte später einem 0:40 gegenüber. Den zweiten der drei Breakbälle nutzt Sinner und geht mit Doppelbreak in Führung.
Sinner - Humbert 6:3, 3:0
Ohne Probleme bestätigt Sinner das Break. Mit einem Vorhand-Winner die Linie runter gewinnt er sein Aufschlagspiel.
Sinner - Humbert 6:3, 2:0
Das sind zu viele unerzwungene Fehler von Humbert. Die haben zur Folge, dass Sinner direkt zu Beginn des zweiten Satzes mit Break in Führung geht.
Sinner - Humbert 6:3, 1:0
Durch das Break zum Satzgewinn darf Jannik den zweiten Satz eröffnen. Er muss über 30:30 gehen, aber nutzt diesen Vorteil und geht in Führung.
Auf den anderen Plätzen...
...musste sich Dimitrov seinem Gegner mittlerweile geschlagen geben. Hurkacz und Darderi gehen die volle Distanz und sind gerade am Anfang des dritten Satzes. Cilic und Shevchenko sind noch im ersten Satz, wo der Altmeister mit 5:0 führt.
Sinner - Humbert 6:3
Auch Humbert startet mit einem Doppelfehler. Dieser hat im Verlauf des Games aber größere Auswirkungen. Wieder einmal Breakball Sinner. Diesmal gleichbedeutend mit Satzball. Der erste Aufschlag kommt nicht und Humbert ist direkt in der Defensive. Jannik lässt sich diese Chance nicht nehmen und tütet den ersten Sat ein.
Sinner - Humbert 5:3
Das Game beginnt direkt mit einem Doppelfehler. Im weiteren Verlauf hat Jannik aber keine Probleme mehr.
Sinner - Humbert 4:3
Bei 15:15 der längste Ballwechsel des Matches. Nach 20 Schlägen sieht Humbert keinen anderen Ausweg mehr, als einen Stopp zu versuchen. Es bleibt beim Versuch. Im Laufe des Spiels kommt es wieder zu einem Breakball für Sinner. Die Chance lässt der Italiener mit der Vorhand aber fahrlässig liegen. Bei Einstand brilliert Udo mit einer wunderschönen Vorhand longline. Den Spielball verwertet der Underdog mit einem Stopp.
Sinner - Humbert 4:2
Das ging schnell. Problemloses Aufschlagspiel von Sinner, mit einem Schmetterball vollendet. Break bestätigt.
Sinner - Humbert 3:2
Humbert bringt sich durch einen unfrohe error und einen Rahmenball selbst in Bedrängnis. Bei 15:30 wird sein Risiko belohnt. Die Vorhand streift die Außenseite der Linie. Keine Chance für Sinner da noch ranzukommen. Bei 30:30 erneut der vermeidbare Fehler des Franzosen. Erster Breakball der Partie. Abgewehrt mit einem Vorhand-Winner, der auf einen schönen Richtungswechsel folgt. Wenige Momente und zwei vermeidbare Fehler später dann das Break für Jannik.
Sinner - Humbert 2:2
Sinner gewinnt sein Aufschlagspiel zu null.
Sinner - Humbert 1:2
Dank seines guten Aufschlags führt Udo schnell mit 40:0. Bei 40:0 dann eine schöne Rückhand die Linie runter von Jannik. Am Ausgang des Spiels ändert das aber nichts mehr.
Sinner - Humbert 1:1
Die Feinabstimmung bei Jannik stimmt noch nicht ganz. Einige Bälle fliegen noch zehn Zentimeter hinter die Grundlinie. Nach 30:30 gleicht er wenige Momente später mit einem Vorhand-Winner zum 1:1 aus.
Sinner - Humbert 0:1
Zwei gute Aufschläge bringen Humbert den Spielball ein. Bei 40:30 dann direkt das erste Highlight im Match. Ein langer Ballwechsel mit tollem Winkelspiel. Udo vollendet am Netz.
Die Protagonisten...
...spielen sich bereits ein. Udo Humbert wird in zwei Minuten mit eigenem Aufschlag eröffnen.
Also:
Offiziell soll es um 12:15 losgehen. Das ist sehr absehbar. Wir freuen uns!
Ganz aktuell ...
... müht sich Grigor Dimitrov, auch einer der vielen Lokalmatadoren in Monte-Carlo, gar redlich gegen Tomas Martin Etcheverry. Und Hubi Hurkacz hat den ersten Satz gegen Luciano Darderi gewonnen.
Das Wetter im, ...
... wie man so schön sagt, mondänen Country Club ist heute ein bisschen zweifelhaft. Aber wir haben es ja nicht eilig. Die Faktenlage zwischen Jannik und Ugo ist ja eher dünn: bislang hat es nur ein Match auf der ATP-Tour gegeben, das Sinner gewonnen hat. Die Begegnung beim NextGen Masters weigern wir uns ernst zu nehmen ...
Bonjour aus Monte-Carlo, ...
... quasi. Wo es ein wengerl früher losgehen könnte und wird. Weil der RBA nämlich nur vier Spiele gegen den Berrettini Matteo durchgehalten hat ...
Es wird erst die dritte Begegnung zwischen Sinner und Humbert werden, die Bilanz ist ausgeglichen. Allerdings liegen die beiden bisherigen Partien weit zurück: 2019 gewann Humnert bei den NextGen Finals, 2021 Sinner in Rom.
Der Südtiroler hat ja die letzten drei ATP-Masters-1000-Turniere in Paris, Indian Wells und Miami für sich entscheiden können. In Monte-Carlo ist Jannik Sinner bis dato noch kein Titel vergönnt gewesen.
Sinner vs. Humbert - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jannik Sinner und Ugo Humbert gibt es ab ca. 12:30 Uhr im Livestream bei WOW in Deutschland und Sky X in Österreich.
Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo