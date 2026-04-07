ATP Masters Monte-Carlo: Jannik Sinner meistert Umstieg auf Sand beeindruckend

Jannik Sinner hat in seinem ersten Saisonmatch auf Sand lediglich drei Games abgegeben und in Monte-Carlo locker das Achtelfinale erreichte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 13:48 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner hatte keine Probleme

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Jannik Sinner hat in seinem ersten Saisonmatch auf Sand ein Ausrufezeichen gesetzt: Der Südtiroler gewann seine Zweitrundenpartie beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo gegen den Franzosen Ugo Humbert dank einer starken Leistung mit 6:3 und 6:0.

Sinner, der zuletzt das Sunshine Double in Indian Wells und Miami ohne Satzverlust gewann, benötigte für seinen Sieg lediglich 64 Minuten. Im Achtelfinale bekommt es der Weltranglistenzweite mit Francisco Cerundolo oder Tomas Machac zu tun.

Sinner “sehr glücklich”

“Es war eine gute Leistung von mir”, sagte Sinner, der nach dem Turnier in Monte-Carlo wieder die Nummer eins der Welt sein könnte, nach dem Match. “Ich hatte nicht viel Zeit, mich umzustellen. Ich bin sehr glücklich mit dem heutigen Tag."

Vor Sinner hatte auf dem Court Rainier III Matteo Berrettini nach nur vier Spielen von einer Aufgabe des Spaniers Robert Bautista Agut profitiert. Außerdem gewannen früh am Dienstag Hubert Hurkacz (vs. Luciano Darderi) und Tomas Martin Etcheverry (vs. Grigor Dimitrov) ihre Erstrundenpartien.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo