Bergs erspielt sich zunächst einen Breakball, doch Zverev wehrt diesen mit einem starken Aufschlag ab. Kurz darauf setzt er mit einem Vorhandwinner nach und erspielt sich den ersten Satzball – lässt diese Chance jedoch noch liegen. Wenig später macht es der Deutsche besser: Mit einem Aufschlagwinner und einem Returnfehler von Bergs sichert sich Zverev nach 47 Minuten den ersten Satz.