ATP Masters Monte-Carlo live: Alexander Zverev vs. Zizou Bergs im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev und Zizou Bergs treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 11:04 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Zverev vs. Bergs 6:2 5:3
Nach langem geht der erste Punkt bei Aufschlag Zverev an Bergs. Aber Sascha kontert sofort mit einem starken Passierball und Vorhandwinner die Linie entlang. Mit einem weiteren Vorhandwinner bestätigt Zverev das Break und stellt auf 5:3
Zverev vs. Bergs 6:2 4:3
Jetzt ist es nicht mehr nur die Vorhand, die Bergs Probleme bereitet, sondern auch der Aufschlag. Zwei Doppelfehler bescheren Zverev gleich zwei Breakchancen – und wenig später ist es erneut ein Vorhandfehler des Belgiers, der dem Deutschen das Break bringt.
Zverev vs. Bergs 6:2 3:3
Bei eigenem Aufschlag lässt Sascha überhaupt nichts anbrennen – auch ein starker Vorhandwinner die Linie entlang aus dem Lauf von Bergs bringt ihn nicht aus der Ruhe. Mit drei Aufschlagwinnern und druckvollen Grundlinienschlägen bringt Zverev sein Service souverän zu 15 durch.
Zverev vs. Bergs 6:2 2:3
Bei Bergs ist es weiterhin ein Auf und Ab, Winner - Fehler, da ist alles dabei und es geht mal wieder über Einstand. Breakball lässt der Belgier allerdings keinen zu und sichert sich schließlich mit einem Ass die 3:2 Führung.
Zverev vs. Bergs 6:2 2:2
Aufschlag läuft, Rückhand läuft: zu null stellt Zverev auf 2:2
Zverev vs. Bergs 6:2 1:2
Bergs lässt sein Potenzial jetzt immer wieder aufblitzen – mit sehenswerten Winnern und gefühlvollen Stoppbällen. Doch auf die Highlights folgen prompt wieder leichte Fehler, sodass es erneut über Einstand geht. Trotzdem kann der Belgier schließlich seinen Aufschlag halten und auf 2:1 stellen.
Zverev vs. Bergs 6:2 1:1
Zverev macht das weiterhin ganz souverän, spielt druckvoll aber kontrolliert und gleicht ohne Probleme zum 1 beide aus.
Zverev vs. Bergs 6:2 0:1
Bergs erspielt sich zunächst eine schnelle 40:0-Führung, muss dann aber doch wieder über Einstand gehen. Zverev streut einen starken Volleystopp ein, doch Bergs erläuft den Ball, passiert den Deutschen und lässt ein lautes „Allez!“ folgen. Kurz darauf sichert er sich die 1:0-Führung im zweiten Satz.
Fazit 1:
Zizou Bergs hat bislang überhaupt nicht ins Match gefunden. Dem Belgier sind bereits 18 unerzwungene Fehler unterlaufen. Zverev hingegen präsentiert sich souverän: Sowohl von der Grundlinie als auch bei eigenem Aufschlag hat der Deutsche einen guten Rhythmus gefunden.
Zverev vs. Bergs 6:2
Bergs erspielt sich zunächst einen Breakball, doch Zverev wehrt diesen mit einem starken Aufschlag ab. Kurz darauf setzt er mit einem Vorhandwinner nach und erspielt sich den ersten Satzball – lässt diese Chance jedoch noch liegen. Wenig später macht es der Deutsche besser: Mit einem Aufschlagwinner und einem Returnfehler von Bergs sichert sich Zverev nach 47 Minuten den ersten Satz.
Zverev vs. Bergs 5:2
Erneute Vorhandfehler von Bergs geben Zverev zunächst ein schnelles 0:30. Das kann der Deutsche aber nicht nutzen und Bergs sichert sich mit zwei Winnern doch noch sein erstes Aufschlagspiel in dieser Partie.
Zverev vs. Bergs 5:1
Sascha macht jetzt gut Druck von der Grundlinie und bekommt aber auch weiterhin einige Fehler von Bergs. Zu 15ten stellt Zverev auf 5:1
Zverev vs. Bergs 4:1
Bergs kann sich zunächst zum ersten Mal zwei Spielbälle erspielen. Doch mit einem unglaublichen Return kommt Zverev erneut auf Einstand. Und Bergs gibt durch einen weiteren Fehler und Doppelfehler erneut seinen Aufschlag ab.
Zverev vs. Bergs 3:1
Sehr souveränes Aufschlagspiel von Sascha. Mit einem Rückhandwinner die Linie entlang und einem starken Aufschlag hinterher bestätigt er zu 15ten das Break.
Zverev vs. Bergs 2:1
Leichte Vorhandfehler von Bergs geben Zverev erneut einen Breakball, diesen vergibt der Deutsche aber mit einem Returnfehler - Einstand. Dann geht der erste längere Ballwechsel der Partie an Zverev und der Deutsche sichert sich gleich wieder das Break.
Zverev vs. Bergs 1:1
Durch zwei Vorhandfeheler von Zverev bekommt Bergs gleich die Chance zum Rebreak und nutzt diese mit einem glänzenden Stoppball.
Medical Time Out
die beiden Tapeverbände an den Sprunggelenken von Zverev wurden erneuert und es kann weitergehen.
Sascha Zverev
hat den Physio auf den Platz kommen lassen, seine Tapeverbände an den Sprunggelenken dürften zu eng sein und werden nun entfernt.
Zverev vs. Bergs 1:0
Der Belgier beginnt sehr wild - drei Vorhandfehler weit ins Aus geben Zverev gleich drei Breakbälle. Und mit dem dritten Breakball sichert Zverev gleich das Break.
Und los geht's...
Zizou Bergs eröffnet dieses Achtelfinale mit eigenem Aufschlag. Viel Spaß!
Sascha Zverev...
...zeigte sich nach seinem Auftaktsieg selbstkritisch: „Mein Niveau war überhaupt nicht da, ehrlich gesagt. Es war mein erstes Sandplatz-Match seit elf Monaten, und ich hatte nicht viel Zeit, mich vorzubereiten.“ Klar ist: Gegen den formstarken Bergs wird der Deutsche heute eine deutliche Leistungssteigerung benötigen. In Kürze geht es los!
In diesem Moment...
... betreten Alexander Zverev und Zizou Bergs den Center Court in Monte Carlo.
Die Bedingungen könnten kaum besser sein: Monte-Carlo zeigt sich heute von seiner allerbesten Seite. Auf dem Center Court strahlt die Sonne bei knapp 20 Grad und dazu diese einmalige Kulisse an der Côte d’Azur – Tennisherz, was willst du mehr!
Ausgangslage:
Auf der Tour ist es das erste Aufeinandertreffen der beiden. Während Zverev in der vorherigen Runde gegen Christian Garin ein echtes Comeback hinlegen musste – im dritten Satz lag er bereits mit 2:5 zurück – und dabei ordentlich zu kämpfen hatte, präsentierte sich Bergs bislang in beeindruckender Form. Der Weltranglisten-47. aus Belgien bezwang zunächst Adrian Mannarino und ließ auch Andrey Rublev gestern keine Chance.
Hallo und herzlich willkommen...
... zum Liveticker des Achtelfinales beim Rolex Monte Carlo Masters zwischen dem Weltranglistendritten Alexander Zverev und dem Belgier Zizou Bergs.
Nach seinem wenig überzeugenden Auftritt gegen Cristian Garin trifft Alexander Zverev im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte-Carlo auf Zizou Bergs. Der Belgier liegt in der Weltrangliste auf Platz 47 und siegte im Fürstentum bislang gegen Adrian Mannarino und Andrev Rublev.
“Mein Niveau war überhaupt nicht da, ehrlich gesagt. Es war mein erstes Sandplatz-Match seit elf Monaten, und ich hatte nicht viel Zeit, mich vorzubereiten”, hatte Zverev nach seinem Sieg über Garin gesagt. Gegen Bergs wird der Deutsche, der in Monte-Carlo noch nie über das Halbfinale hinauskam, eine Leistungssteigerung benötigen
Zverev vs. Bergs - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Zizou Bergs gibt es ab 11 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).
Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo