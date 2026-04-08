ATP Monte Carlo: Lokalmatador Vacherot nimmt Musetti raus

Der an Nummer vier gesetzte Lorenzo Musetti ist beim ATP Masters 1000-Turnier in Monte Carlo gleich zum Auftakt gescheitert. Der Italiener unterlag dem monegassischen Lokalmatadoren Valentin Vacherot in einem hochklassigen Match mit 6:7 (6) und 5:7.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 20:17 Uhr

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© Getty Images Lokalmatador Valentin Vacherot spielte gegen Lorenzo Musetti groß auf.

Bei prächtiger Atmosphäre geriet der erste Satz zu einem wahren Thriller. Am Ende hatte Vacherot im Tiebreak mit 8:6 das bessere Ende für sich.

Auch der Beginn des zweiten Durchganges gestaltete sich sehr eng - das Match blieb auf hohem Niveau. Beim Stand von 3:3 dann die vermeintliche Vorentscheidung: Vacherot holte sich mit einem sensationell herausgespielten Punkt das Zu-Null-Break und wehrte im Game darauf einen Breakball ab.

Musetti gab sich jedoch nicht geschlagen und sicherte sich auf den letzten Drücker das Rebreak zum 5:5. Vacherot konterte allerdings prompt, ging abermals mit einem Break in Führung und ließ sich dieses Mal nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Nach einer Spielzeit von zwei Stunden und acht Minuten servierte der 27-Jährige unter dem Jubel des Publikums zum 7:6 (6) und 7:5-Triumph aus.

Der monegassische Lokalmatador trifft nun im Achtelfinale auf Hubert Hurkacz. Der Pole bezwang Fabian Marozsan klar mit 6:2 und 6:3.

Auch Fonseca weiter

Seine starke Form bestätigen konnte indes Jungstar Joao Fonseca. Der 19-jährige Brasilianer zog mit einem 7:5, 4:6 und 6:3 über Arthur Rinderknech ins Achtelfinale ein.

Dort bekommt es Fonseca mit Matteo Berrettini zu tun, der Daniil Medvedev tatsächlich mit der Höchststrafe vom Platz schickte. Erstaunlich: Medvedev ist erst der dritte Top 10-Spieler in der Open Era, der eine 0:6, 0:6-Niederlage hinnehmen musste.

Eine Runde weiter sind unter anderem auch Casper Ruud, der gegen Corentin Moutet mit 7:5 und 6:3 die Oberhand behielt, und Felix Auger-Aliassime, der Altmeister Marin Cilic mit 7:6 (4) und 6:3 bezwang.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo