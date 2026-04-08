ATP Masters Monte-Carlo: Treffen der Sprinter Bolt und Sinner (und Alcaraz)

Jannik Sinner hat es gestern beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo gegen Ugo Humbert ebenso eilig gehabt wie Carlos Alcaraz gegen Sebastian Baez. Da wäre Sprint-Ikone Usain Bolt in seiner besten Zeit kaum mitgekommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 13:40 Uhr

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Eigentlich ist das Turnier in Monte-Carlo in Sachen Prominenz ja ein Hotspot für Formel-1-Fahrer. Charles Leclerc und Pierre Gasly sind Stammgäste im fürstlichen Country Club, in diesem Jahr hat sich auch schon Gabriel Bortolotto mit seinem brasilianischen Landsmann Joao Fonseca gezeigt.

Am Dienstag gehörte die Bühne aber auch einer Ikone des Weltsports: nämlich Usain Bolt. Der 100-Meter-Weltrekordler hätte indes Mühe gehabt, mit dem Tempo von Jannik Sinner mitzuhalten. Lediglich 64 Minuten stand der Südtiroler gegen Ugo Humbert auf dem Court, gab dabei drei Spiele ab - und sprach im Anschluss davon, dass er sich noch verbessern müsse. Um sich danach mit Bolt kurz auszutauschen.

Carlos Alcaraz benötigte für seinen Einzug ins Achtelfinale fünf Minuten mehr als Sinner. Wobei Alcaraz im zweiten Satz gegen Sebastian Baez nach klarer Führung die Zügel ein wenig schleifen ließ. Und eigentlich nach weniger als einer Stunde schon unter der Dusche hätte stehen können. Und sollen.

Sinner und Alcaraz auch im Achtelfinale klare Favoriten

Für Jannik Sinner setzte sich eine beeindruckende Serie fort: Den letzten Satz bei einem 1000er-Event hat der Weltranglisten-Zweite in Shanghai gegen Tallon Griekspoor verloren, danach gewann Sinner völlig unbefleckt die Masters-Turniere in Paris (Indoors), Indian Wells und Miami. Als nächster Gegner dürfen sich entweder Tomas Machac oder Francisco Cerundolo an Sinner versuchen, die Chancen auf einen Satzgewinn stehen für beide am Donnerstag wohl schlecht.

Titelverteidiger Alcaraz kennt seinen Achtelfinalgegner auch noch nicht. Er wartet auf den Sieger der Partie Tomas Martin Etcheverry gegen Terence Atmane. Ist aber mindestens ebenso großer Favorit wie Sinner gegen wen auch immer.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo



