ATP Masters Monte-Carlo live: Alexander Zverev vs. Cristian Garin im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev und Cristian Garin treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 12:21 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Zverev - Garin 4:6, 6:4, 1:4
Das erste Re-Break ist da. Noch ist hier nichts verloren.
Zverev - Garin 4:6, 6:4, 0:4
Bei 15:0 riskiert Sascha beim Volley unnötig viel. Zwei einfache Fehler später ist richtig Alarm im Team Zverev. Garin aber nerverlt auch - mit zwei Rückhand-Patzern. Dennoch gewinnt der Chilene auch das vierte Spiel im Entscheidungssatz ...
Zverev - Garin 4:6, 6:4, 0:3
Souverän war das nicht von Garin. Aber er nimmt den Spielgewinn natürlich ...
Zverev - Garin 4:6, 6:4, 0:2
Haben wir da was von "Momentum" geschrieben? Garin kommt ein bisschen billig zu einem Breakball. Den aber verwertet er sehenswert.
Zverev - Garin 4:6, 6:4, 0:1
Der Punkt zum 40:15 war von Garin fein gespielt, ansonsten haben die Fehler regiert.
Fazit II
Sascha hätte es einfacher haben können, das zweite Break zum 4:1 lag ja schon auf seinem Schläger. Aber gut: Jetzt ist alles wieder auf Null gestellt. Sascha hat aber das Momentum.
Zverev - Garin 4:6, 6:4
Ein Ass zum Abschluss und wir gehen in einen dritten Satz.
Zverev - Garin 4:6, 5:4
Da hat Sascha den letzten Nachdruck vermissen lassen. Weil er jetzt ja ausservieren könnte. Sollte. Müsste.
Zverev - Garin 4:6, 5:3
Ein Zu-Null-Spiel ist genau das, was der Doktor verschrieben hat.
Achtung, Ferndiagnose:
Sascha hat mindestens einen trockenen Hals, musste im letzten Spiel kurz zur Bank, um etwas zu trinken. Mehr traut sich unser medizinisches Personal aktuell nicht zu sagen.
Zverev - Garin 4:6, 4:3
Beim ersten Punkt hat Sascha ein bisschen Glück, den zweiten gewinnt er mit der Vorhand fair and square. Bei 30:30 streut Sascha den zweiten Stopp in Folge ein, dieser ist besser - Breakball. Garin hilft freundlich mit einer Vorhand ins Netz aus.
Zverev - Garin 4:6, 3:3
Zwei missglückte Stopps, je einer von Sascha und einer von Garin, bringen ein 30 alle. Der nächste Punkt geht an Cristian - und das nicht unverdient. Re-Break! Dabei sollte Sascha schon mit deren zwei vorne liegen ...
Zverev - Garin 4:6, 3:2
Bei 15:40 hat Sascha das zweite Break bei einem Volley auf dem Schläger, aber eben nicht in der Tasche. Es geht über Einstand. Und Garin bleibt mit einem so sicheren wie formschönen Volley dran.
Zverev - Garin 4:6, 3:1
Na, bitte. Die Aufschlag-Volley-Variante zum 30:0 schließt Sascha sehr gefühlvoll ab. Break souverän bestätigt.
Zverev - Garin 4:6, 2:1
Den ersten Punkt gewinnt Sascha mit einem sehr feinen Volley, den zweiten schenkt ihm Garin mit einem Rückhandfehler. Apropos Fehler: Sascha baut zwei mit der Vorhand ein, die Nummern 13 und 14 im Match. Es geht über Einstand. Beim zweiten Breakball zeigt Sascha Emotionen. Mit Recht: Die Rückhand von Garin segelt einen Meter ins Aus.
Zverev - Garin 4:6, 1:1
Sascha unterhält sich vor dem letzten Punkt mit seinem Trainervater - unser Russisch reicht indes nicht, um den Inhalt wiederzugeben.
Zverev - Garin 4:6, 0:1
Die Rückhand-Cross-Rallye, die Sascha zum 15 alle gewinnt, hat Chancen, in die Tennis-Lehrbücher aufgenommen zu werden. Alle übrigen vier Punkte, die an Garin gehen, nicht.
Eher ungewöhnlich ...
... derweil: Sascha nimmt sich eine Toilettenpause. Liegt da was im Argen?
Fazit I
Wenn Cristian Garin gegen alle gegner so auftreten würde wie gegen Alexander Zverev, dann müsste er sich keine Sorgen um einen Platz im Hauptfeld der großen Turniere machen. Andererseits: Da hat Sascha schon sehr freundlich mitgeholfen.
Zverev - Garin 4:6
Positiv sei angemerkt: Wenn Garin beim Return schon fast in einem anderen PLZ-Bezirk steht, dann geht Sascha seinen Aufschlägen formschön nach. Den zweiten Spielball bei 40:30 darf er mit der Vorhand dennoch auch machen. Und nach einem Rückhandfehler hat Garin plötzlich einen Satzball. Noch plötzlicher nach dem nächsten Rückhand-Ball ins Netz den Satzgewinn.
Grundsätzlich sei ...
... angemerkt: Sascha trägt die Haare heute sehr locker. Und aus der Box ist die familiäre Unterstützung noch größer als sonst: Denn Bruder Mischa hat seinen Sohn mit dabei.
Zverev - Garin 4:5
Sascha fragt sich, seine Box, im Grunde die ganz Tenniswelt, wie zum Teufel er vier dermaßen einfache Fehler hinbekommen hat. Die Antwort kann höchstens unser 24-köpfiges Rechercheteam bringen. Wir haben die Buben und Mädels mal ausschwärmen lassen ...
Zverev - Garin 4:4
Ungefährdet, wenn auch nicht zauberhaft schön schafft Sascha den Ausgleich. Danach wird keiner fragen, wenn er hier ins Achtelfinale einzieht.
Zverev - Garin 3:4
Garin bettelt förmlich drum, dass Sascha ihm den Aufschlag abnimmt. Aber: Da ist Zverev doch Gentleman genug, dass er diese unlauteren Angebote ausschlägt. Das Verhältnis zwischen einfachen Fehlern und direkten Punkten weist im Moment nicht auf einen Instant Classic hin. Wieder kein ominöses siebtes Spiel.
Zverev - Garin 3:3
Sascha lässt sich passieren und haut danach eine Rückhand ins Aus - 0:30. Zwei gute Aufschläge später sind wir wieder pari. Zwei weitere bringen den Ausgleich in Spielen.
Zverev - Garin 2:3
Problemloses Aufschlagspiel für Garin.
Zverev - Garin 2:2
Zverev eröffnet das game mit einem wunderschönen Rückhand-longline-Winner und legt somit den Grundstein für ein erfolgreiches Game. Garin probiert oft die Initiative zu ergreifen und nimmt die Bälle früh, oft auch schon im Feld. Bislang rutschen ihm die Angriffsbälle noch zu oft ins Aus ab.
Zverev - Garin 1:2
Sascha startet wieder mit zwei Returnfehlern. Zudem kommen noch zwei unforced error. Ein verschenktes Game. Immerhin ein schöner Returnwinner bei 40:15 steht auf der Haben-Seite von Zverev.
Zverev - Garin 1:1
Bei Sascha stimmt die Feinjustierung zum Start des Matches noch nicht. Der Deutsche bringt sich durch mehrere unforced error selbst in Bedrängnis und muss direkt zwei Breakbälle abwehren. Beim zweiten Breakball hilft der Chilene mit einem sehr vermeidbaren Rückhandfehler mit.
Zverev - Garin 0:1
Garin serviert zuerst und profitiert direkt von drei Returnfehlern seines Gegners.
Sascha trifft heute...
...auf die Nummer 109 der Welt Cristian Garin. Unterschätzen sollte man den Chilenen aber nicht. Der Sandplatzspezialist ist zwar nicht mehr am Zenit seiner Karriere, war aber schon mal die Nummer 17 der Welt, führt im Head-to-Head zwei zu eins und hat sich schon durch die Qualifikation durchgekämpft. Genug der Lobeshymnen auf Cristian Garin. Sascha Zverev ist natürlich trotzdem klarer Favorit.
Matteo Berrettini...
hat Daniil Medvedev in nur 51 Minuten mit 6:0 und 6:0 vom Platz gefegt. 27 unforced error von Medwedew in nur zwölf Spielen sind natürlich auch eine Ansage.
Wir begrüßen Sie...
...vom Court Rainier III. Etwas früher als gedacht haben wir das Vergnügen Sascha bei seinem ersten Match zu begleiten.
Bislang hat es auf der ATP-Tour drei Partien zwischen Zverev udn Garin gegeben, von denen der Chilene zwei gewinnen konnte, beide allerdings in der Höhenlage von München. Dazu kommt noch das Juniorenfinale bei den French Open 2013, das ebenfalls an Garin ging.
Dennoch muss Alexander Zverev nach den zuletzt gezeigten Leistungen und trotz des Umstiegs von Hartplatz auf Sand heute als klarer Favorit gelten. Auch wenn der ganz große Erfolg im Fürstentum bislang ausgeblieben ist.
Zverev vs. Garin - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Cristian Garin gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).
Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo