...auf die Nummer 109 der Welt Cristian Garin. Unterschätzen sollte man den Chilenen aber nicht. Der Sandplatzspezialist ist zwar nicht mehr am Zenit seiner Karriere, war aber schon mal die Nummer 17 der Welt, führt im Head-to-Head zwei zu eins und hat sich schon durch die Qualifikation durchgekämpft. Genug der Lobeshymnen auf Cristian Garin. Sascha Zverev ist natürlich trotzdem klarer Favorit.