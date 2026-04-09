Fonseca freut sich auf Berrettini-Herausforderung: "Ich bin zuversichtlich"

Joao Fonseca präsentiert sich beim ATP Masters 1000-Turnier in Monte Carlo weiterhin in starker Form und zog mit einem Dreisatz-Sieg über Arthur Rinderknech ins Achtelfinale ein. Die nächste Hürde für den Brasilianer heißt Matteo Berretini.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 23:39 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca will seinen Erfolgslauf fortsetzen.

Der Italiener verblüffte am Mittwoch die Tenniswelt mit einem 6:0, 6:0-Triumph über Daniil Medvedev. Fonseca rechnet sich gegen den ehemaligen Weltranglisten-Sechsten trotzdem gute Chancen aus. „Wir wissen, dass Matteo jeden schlagen kann. Er hat einen großartigen Aufschlag, eine großartige Vorhand und spielt gut auf Sand. Es wird ein hartes Match. Aber ich bin zuversichtlich, ich habe mich diese Woche gut gefühlt. Ich denke, die Bedingungen sind günstig für mich“, so der Brasilianer.

An die bisher einzige Begegnung mit Berrettini hat Fonseca allerdings keine allzu guten Erinnerungen. Im Jahr 2024 unterlag er als blutjunger Profi dem zehn Jahre älteren Römer im Davis Cup mit 1:6 und 6:7 (5). Rückschlüsse auf das Duell am Donnerstag will der 19-Jährige jedoch daraus keine ziehen. „Wenn ich mich nicht irre, war das mein erstes Davis-Cup-Match. Es war ein Hallen-Hartplatz, Sand ist etwas ganz anderes“, meint Fonseca.

Fonseca-Mania

Der derzeitige Weltranglisten-40. hofft jedenfalls einmal mehr auf die laustarke Unterstützung des Publikums. „Überall sind Brasilianer, und ja, Brasilianer sind laut. Schon zehn Brasilianer können ordentlich Lärm machen", lobte der 19-Jährige nach dem 7:5, 4:6 und 6:3-Erfolg über Arthur Rinderknech die Atmosphäre. Das Publikum habe ihm tatsächlich geholfen, das Match auf seine Seite zu ziehen, so Fonseca: „Heute im dritten Satz war es hart für mich, und die Zuschauer haben mir geholfen, positiv zu bleiben und im Spiel zu bleiben.“

Mit Stolz blickt der Jungstar auf das Wachstum des Tennissports in seinem Land: „Ich freue mich sehr, dass Tennis in Brasilien immer beliebter wird und dass immer mehr brasilianische Fans diesen Sport verfolgen.“

Dass die Euphorie durchaus gerechtfertigt ist, zeigt nicht zuletzt ein Blick auf die Statistik: Fonseca ist der erste Teenager seit Rafael Nadal und Richard Gasquet im Jahr 2005, der in Monte Carlo das Achtelfinale erreichen konnte.

Ob der Brasilianer auch gegen den zuletzt überragenden Matteo Berrettini seinen Erfolgslauf fortsetzen kann, wird sich am Donnerstag weisen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo