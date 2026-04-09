ATP Masters Monte-Carlo live: Jannik Sinner vs. Tomas Machac im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner und Tomas Machac treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 17:00 Uhr
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Für Jannik Sinner geht es nach seinem starken Auftritt gegen Ugo Humbert im Achtelfinale von Monte-Carlo gegen Tomas Machac. Unter Umständen könnte der Südtiroler mit einem guten Ergebnis im Fürstentum ja wieder an die Weltranglistenspitze zurückkehren.
Voraussetzung dafür ist jedenfalls ein Sieg gegen Machac. Die bisherigen drei Duelle entschied Sinner allesamt ohne Satzverlust für sich.
Sinner vs. Machac - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jannik Sinner und Tomas Machac gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).
Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo