ATP: Muss Acapulco für Saudi-Arabien Platz machen?

Saudi-Arabien statt Acapulco? Das ist offenbar der Plan der ATP.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 18:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Wie lange wird in Acapulco noch Tennis gespielt?

Das 500er-Turnier in Acapulco könnte im kommenden Jahr zum letzten Mal stattfinden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Veranstaltung in Mexiko dem neuen ATP-Masters-1000-Event in Saudi-Arabien, das erstmals 2028 über die Bühne gehen wird, zum Opfer fallen.

Wenngleich es noch keine offizielle Bestätigung gibt, scheinen die Meldungen durchaus glaubwürdig. ATP-Boss Andrea Gaudenzi hatte schon im Vorjahr dafür plädiert, das neue Turnier in Saudi-Arabien im Februar auszutragen. Angesichts der zahlreichen Veranstaltungen in diesem Zeitraum nannte der Italiener die konkrete Umsetzung damals “eine Herausforderung”.

Gespräche mit weiteren Turnieren laufen

Mit dem Wegfall des Turniers in Acapulco hat die ATP nun offenbar eine erste Lösung gefunden. Laut Informationen von “Punto de Break” soll das aber erst der Anfang sein. Demnach werden aktuell auch Gespräche mit weiteren Turnieren im Februar geführt.

Neben einigen offenen Fragen sind hinsichtlich des 1000er-Events in Saudi-Arabien schon zahlreiche Punkte geklärt. So wird das Turnier auf Outdoor-Hartplätzen und innerhalb einer Woche stattfinden. Außerdem steht fest, dass die Teilnahme für Spieler nicht verpflichtend sein wird.