Fix ab 2028: Ein 1000er in Saudi-Arabien

Die ATP-Masters-1000-Serie wird um ein Turnier erweitert: Ab 2028 wird in Saudi-Arabien aufgeschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 07:40 Uhr

Die Botschaft, die da aus Saudi-Arabien am Donnerstag über die sozialen Netzwerke ging,. War ein bisschen zweideutig. Ok: Dass es ab 2028 ein Turnier der ATP-Masters-1000-Serie im Königreich geben würde, war schon länger klar. Ein bisschen eigenartig mutet dagegen das Oromo-Video an. Denn da spielen die herausragenden Protagonisten zum Teil auf Hartplatz, zum Teil aber auch auf Sand. Nun ist der genaue Zeitpunkt, an dem das Turnier stattfinden soll, nicht bekannt. Ein weiteres Masters auf der Terre Battue wäre aber schon eine Überraschung.

Fakt ist aber: Es wird ein zusätzliches 100er-Turnier geben, womit es insgesamt zehn sein werden. Davon sind bislang acht (Ausnahme: Monte-Carlo) „mandatory“, also verpflichtend, wenn man nicht Einbußen beim Bonus am Jahresende in Kauf nehmen möchte.

Generell ist die Frage ja: Wo im pickepackevollen Terminkalender will man das neue 1000er reinpacken? Beziehungsweise: Wer wird darunter leiden? Der „australische Sommer“, mit den Vorbereitungsturnieren auf das erste Major des Jahres? Oder der „Golden Swing“ mit den südamerikanischen Sandplatz-Highlights in Buenos Aires und Rio de Janeiro?

Fest steht nur, dass viel Geld geflossen ist. Und fließen wird. Und dass sich auch Spieler, die über die viel zu hohe Belastung klagen, auch auf den Weg nach Saudi-Arabien machen werden.

