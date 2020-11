ATP Masters Paris-Bercy: Jan-Lennard Struff scheitert an Pablo Carreno Busta

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy gegen Pablo Carreno Busta ausgeschieden. Alexander Zverev steigt am Mittwoch ins Turniergeschehen ein.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 03.11.2020, 21:00 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff unterlag Pablo Carreno Busta

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Masters in Paris das Achtelfinale verpasst. Der 30 Jahre alte Warsteiner verlor in der zweiten Runde gegen Pablo Carreno Busta (Nr. 9) 6:7 (3), 2:6.

Der Spanier wahrte somit seine Chance auf die Teilnahme an den ATP Finals in London. Dafür würde Carreno Busta in Paris aber einen Turniersieg und ein Aus von Diego Schwartzman vor dem Endspiel benötigen. In der nächsten Runde trifft der Iberer auf Norbert Gombos, der David Goffin überraschend in zwei Sätzen ausschaltete.

Der an Position vier gesetzte deutsche Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) trifft am Mittwoch nach einem Freilos in der ersten Runde in seinem Auftaktmatch auf den Serben Miomir Kecmanovic.

Das Einzel-Tableau in Paris-Bercy