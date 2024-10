ATP-Masters Paris-Bercy: Struff eröffnet mit Sieg gegen Musetti

Jan-Lennard Struff ist mit einem überzeugenden 6:4 und 6:2 gegen Lorenzo Musetti in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 13:00 Uhr

© GEPA Pictures Jan-Lennard Struff ist in Paris-Bercy gut gestartet

Dieses Ergebnis wird auch den deutschen Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann freuen, denn nach der Absage von Alexander Zverev geht ja Jan-Lennard Struff als Spitzenmann in die Davis-Cup-Finalrunde in Málaga. Und ebendieser Struff bezwang zum Auftakt des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy Lorenzo Musetti sicher mit 6:4 und 6:2.

In der zweiten Runde wartet Tokio-Champion Arthur Fils, der Marin Cilic mit 7:6 (5) und 6:4 bezwingen konnte. Und ein Match später winkt dann tatsächlich ein Treffen mit Alexander Zverev. Der muss allerdings morgen erst einmal Tallon Griekspoor bezwingen. Vergangene Woche in Wien hatte Struff gegen Alex de Minaur ja einen ähnlichen Blitzstart hingelegt wie nun in Paris gegen Musetti, musste sich dem Australier aber doch noch in drei Sätzen geschlagen geben. Das passierte dem mittlerweile 34-jährigen Warsteiner gegen Lorenzo Musetti nun nicht.

Ausgeschieden ist in Paris-Bercy etwas überraschend Hubert Hurkacz. Der an Position zwölf gesetzte Pole ging gegen den jungen US-Amerikaner Alex Michelsen erstaunlich deutlich mit 1:6 und 3:6 unter.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy