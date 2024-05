ATP Masters Rom: Als „El Peque“ zum einzigen Mal Rafael Nadal bezwingen konnte

Diego Schwartzman kämpft heute um den Einzug in das Hauptfeld des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom. Es wird der letzte Besuch von „El Peque“ im Foro Italico als aktiver Spieler sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 09:37 Uhr

© Getty Images Bessere Zeiten: Diego Schwartzman 2020 in Rom

2020 war ein gutes Jahr für Diego Schwartzman, auch wenn der Argentinier wie so viele andere Sportler nur eingeschränkt seiner Arbeit nachgehen konnte. Dennoch: Der Herbst hatte es für Schwartzman in sich - nicht nur wegen des epischen Erfolges gegen den damals frisch gebackenen US-Open-Champion Dominic Thiem im Viertelfinale von Roland-Garros. Wer sich erinnern kann: Damals wurden die French Open im Herbst ausgetragen. Und das Turnier in Rom unmittelbar nach dem Major in Flushing Meadows.

Eben dort im Foro Italico gelang Diego Schwartzman ein singuläres Highlight seiner Karriere: Im Viertelfinale besiegte er Rafael Nadal mit 6:2 und 7:5. Es sollte der einzige Erfolg gegen den spanischen Matador bleiben, in insgesamt zwölf Duellen. Nadal hatte damals auf einen Start bei den US Open verzichtet, wollte sich auf die Vorbereitung auf Roland-Garros konzentrieren. Mit erfolg, wie man weiß: Denn Nadal holte am Bois de Boulogne wenige Tage nach der Pleite gegen Diego Schwartzman seinen dort 13. Titel. Übrigens nach einem Halbfinal-Erfolg gegen seinen Bezwinger von Rom.

Schwartzman verliert Rom-Finale gegen Djokovic

Schwartzman selbst konnte in Rom noch nachlegen. Denn in der Vorschlussrunde gewann er gegen Denis Shapovalov in drei Sätzen. Erst im Endspiel gegen Novak Djokovic gab es dann nichts mehr zu erben. Immerhin: In jener Saison qualifizierte sich Diego Schwartzman sogar für die ATP Finals in London.

In der aktuellen Situation kann der mittlerweile 31-jährige Schwartzman von einem solchen Lauf nur träumen. 2024 hat er noch kein einziges Match auf der ATP-Tour gewonnen. In Rom gab es immerhin einen erfolgreichen Einstieg in die Qualifikation: Nach einem letztlich hart erkämpften Erfolg gegen Albert Ramos-Vinolas geht es heute gegen Mikhail Kukushkin um einen Startplatz im Hauptfeld.

Es wird bekanntlich der letzte Auftritt von „El Peque“ in der Ewigen Stadt werden. Denn Diego Schwartzman wird im kommenden Jahr seine Karriere in Argentinien beenden. Und dort stehen die großen Turniere schon im Februar an.

