ATP Masters Rom: Arevalo und Pavic holen dritten 1000er-Titel der Saison

Marcelo Arevalo und Mate Pavic haben nach ihren Triumphen in Indian Wells und Miami nun in Rom den dritten Titel der Saison bei einem ATP-Masters-1000-Event des Jahres geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2025, 17:14 Uhr

© Getty Images Marcelo Arevalo und Mate Pavic haben in Rom den Doppel-Titel geholt

Marcelo Arevalo und Mate Pavic sparen sich in dieser Saison ihre beste Form für die ATP-Masters-1000-Turniere auf. In Indian Wells und in Miami haben die beiden Weltranglisten-Ersten schon den Titel geholt, in Madrid verloren sie zuletzt erst im Endspiel gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos. In Rom gelang aber der nächste Titel.

Denn Arevalo und Pavic zeigetn im Endspiel mal wieder starke Nerven besiegten Sadio Doumbia und Fabien Rebouil mit 6:4, 6:7 (6) und 13:11. Die beiden Franzosen hatten ja im Viertelfinale das deutsche Top-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz besiegt.

Hier das Doppel-Tableau in Rom