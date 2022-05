ATP Masters Rom live: Novak Djokovic vs. Aslan Karatsev im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic steigt heute in das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom ein. Das Match gegen Aslan Karatsev gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2022, 07:45 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic eröffnet in Rom gegen Aslan Karatsev

Die beiden bisherigen Auseinandersetzungen von Djokovic und Karatsev hatten durchaus etwas Besonderes an sich: Zunächst gab es das Treffen im Halbfinale der Australian Open 2021, wo Karatsev wie aus dem Nichts auftauchte. Djokovic gewann sicher in drei Sätzen. Das zweite Treffen trug sich dann beim Heimturnier von Novak Djokovic in Belgrad zu - dieses holte sich Aslan Karatsev.

Ihr wollt das Turnier in Rom live im TV oder Stream sehen und Alexander Zverev, Rafael Nadal oder Novak Djokovic anfeuern? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt die Masters-Turniere und noch weitere ATP-Events.ticker

Geht man nach den Saisonleistungen, dann ist aber Novak Djokovic der eindeutige Favorit für diese Partie. Auch wenn der Serbe in der laufenden Saison noch ohne Turniersieg ist.

Djokovic vs. Karatsev - hier geht es zum Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic gegen Aslan Karatsev gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom