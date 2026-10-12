ATP Masters Shanghai: Alcaraz fliegt gegen Bergs raus!

Große Überraschung beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai: Carlos Alcaraz ist raus - bereits in Runde 3. Er unterlag dem Belgier Zizou Bergs.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.10.2026, 14:31 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz

5:7, 6:7 (4) hieß es aus Sicht von “Carlitos” gegen den Weltranglisten-39.

Im ersten Durchgang konnte der Spanier ein Break zunächst noch wettmachen, dann aber nahm Bergs ihm erneut den Aufschlag ab und verwertete am Ende seinen vierten Satzball. Hilfreich dabei: Alcaraz' hohe Fehlerquote, 17 unerzwungene Fehler waren es alleine in Satz 1.

Im zweiten Durchgang hielten beide Spieler ihre Aufschläge problemlos, Alcaraz aber offenbarte viele Probleme beim Return. Bergs gelang dann das Break zum 6:5, Alcaraz jedoch konterte noch mal. Im Tiebreak aber zog Bergs nach dem 4:4 zum Sieg davon.

Für den 27-Jährigen ist es der größte Sieg seiner bisherigen Karriere.

Alcaraz war erst vor wenigen Wochen bei den US Open auf die Tour zurückgekehrt, zuvor war er seit April aufgrund einer Handgelenksverletzung außer Gefecht gesetzt. In Peking hatte er kurz später den Titel geholt.